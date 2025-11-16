Boeing 777 kan niet landen op Schiphol, wijkt uit

Een Boeing 777 van Emirates kon zaterdagochtend niet landen op Schiphol. Het toestel week daarop uit naar Brussel.

De betreffende 777-300ER, registratie A6-EGF, was als vlucht EK145 rond 04:00 uur ’s nachts lokale tijd vertrokken vanuit Dubai. Op een kruishoogte van 36.000 voet vloog het toestel in de vroege ochtend het Europese luchtruim binnen, onderweg naar Amsterdam. De vlucht leek voorspoedig te verlopen, en iets voor 07:00 uur ’s ochtends vloog de 777 bij Enschede het Nederlandse luchtruim binnen.

Van daaruit begon het Emirates-vliegtuig aan de nadering van Schiphol. Niet lang voor de landing, op een paar duizend voet hoogte, besloot de bemanning de nadering echter af te breken. Het toestel vloog vervolgens ruim twintig minuten in een holding pattern rond Alphen aan den Rijn, op minder dan een kilometer hoogte. De 777 zou niet op Schiphol hebben kunnen landen vanwege het lage wolkendek en slecht zicht, mogelijk in combinatie met een technisch probleem. Uit gegevens van FlightRadar24 blijkt ook dat het Emirates-toestel tijdens de holding nog van hoogte veranderde, zonder dat dat tot een nieuwe landingspoging leidde.

Vlucht EK145 © FlightRadar24

Dan maar naar Brussel