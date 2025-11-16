Na MD-11 is nu ook DC-10 aan de beurt

Alle nog operationele MD-11’s staan, als gevolg van de recente crash van een UPS-vrachtvliegtuig, inmiddels een week aan de grond op last van de FAA. Nu zijn ook de DC-10 en MD-10 aan de beurt.

Bij de ramp eerder deze maand in de Amerikaanse staat Kentucky vatte een MD-11 van UPS vlam tijdens de takeoff. Tegelijkertijd verloor het toestel een motor, waarna het verongelukte. In de nasleep ervan vaardigde de FAA een Emergency Airworthiness Directive uit waardoor een groot aantal MD-11’s aan de grond is komen te staan. De richtlijn betreft de motorpylonen waarmee de MD-11 is uitgerust. De FAA breidt deze nu uit naar twee andere driemotorige vliegtuigtypes, de MD-10(F), DC-10(F) en KDC-10.

De structuur van de motorbevestigingspunten van deze toestellen verkeert volgens de FAA in dezelfde onveilige toestand als bij de MD-11. Zodoende staan nu ook deze types aan de grond, totdat de noodzakelijke inspecties en onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. De uitbreiding raakt echter geen groot aantal vliegtuigen vanwege de hoge leeftijd ervan. Volgens FlightRadar24 zou het besluit in totaal zo’n acht nog operationele MD-10’s en DC-10’s raken, waarvan er twee sowieso al in groot onderhoud staan. Enkele van deze toestellen zijn echter operationeel als blusvliegtuig en vervullen daarmee nog altijd een belangrijke rol.

The FAA issued a new emergency airworthiness directive late Friday expanding immediate mandatory inspections of engine pylon structures to DC-10 and MD-10 aircraft. This follows last week’s EAD for MD-11s after the crash of UPS 2976. https://t.co/vVsoHDSrNc pic.twitter.com/6mSBwJa6Xl— Flightradar24 (@flightradar24) November 15, 2025

Vliegramp in Louisville

Het bij de ramp op 4 november betrokken vrachtvliegtuig was een 34 jaar oude MD-11 van UPS, registratie N259UP. Het toestel steeg op vanaf de luchthaven van Louisville in Kentucky met als bestemming Honolulu. Slechts enkele seconden na de takeoff ging het mis. De linkermotor brak af terwijl het vliegtuig vaart maakte, waardoor het niet kon klimmen. Op de vele beelden die van het ongeluk verschenen is bovendien te zien dat tegelijkertijd de linkerzijde van het toestel vlam vatte. Na enkele meters stortte de volgetankte MD-11 neer op een aantal bedrijven. Daarbij ontstond een enorme vuurzee. Bij de crash kwamen drie bemanningsleden en elf mensen op de grond om het leven. UPS en FedEx besloten kort daarop zelf al hun MD-11’s aan de grond te houden. Bij beide vrachtvervoerders gaat het om zo’n dertig toestellen, respectievelijk negen en vier procent van de vloot. FedEx vliegt sinds eind 2022 niet meer met DC-10’s.

