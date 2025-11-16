Trump zet vertraagde passagiers in de kou

De maatregel werd vorig jaar nog door zijn voorganger ingevoerd, maar nu alweer door Trump van tafel geveegd. Airlines zijn voortaan niet langer verplicht compensatie te verlenen bij vertraging.

Trump’s voorganger Biden vond vorig jaar nog steun voor een nieuw plan dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verplichte compensatie bij vertraging te betalen. Hij stelde daarbij voor dat airlines een tegemoetkoming van $200 tot $300 verschuldigd zijn bij een vertraging van meer dan drie uur. Als deze langer is, zouden maatschappijen tot $775 moeten uitkeren aan passagiers.

Het plan kon rekenen op flinke kritiek vanuit de sector in Amerika. Maatschappijen zagen Biden vooral als onruststoker in en verstoorder van de vrije markt. Deze argumenten worden ook gedeeld door de regering van Trump. Volgens het Amerikaanse ministerie van Transport (USDOT) zorgt de compensatiemaatregel voor ‘onnodige regelgevende lasten’ in de sector.

Bovendien zou het schrappen van deze compensatiemaatregel zorgen voor een klimaat dat ‘maatschappijen toestaat te concurreren op diensten en compensatie die zij aan passagiers aanbieden. In plaats van het instellen van nieuwe minimumeisen voor deze diensten en compensatie door regulering. Dat zou voor significante kosten voor maatschappijen zorgen.’

Verzet

Hoewel airlines het besluit omarmen, kwam er verzet vanuit de democratische fractie in de senaat. Een groep van achttien senatoren spoorden de regering aan de regeling te behouden. ‘Dit is gezond verstand: als een fout van de maatschappij zorgt voor onvoorziene kosten voor gezinnen, moet de airline proberen de situatie te verzachten door accommodatie te regelen en te helpen met het dekken van de kosten,’ aldus de brief van de senatoren.

De Verenigde Staten is een van de weinige landen in de westerse wereld waar geen strenge wet- en regelgeving omtrent compensatie voor vertraging bestaat. In het geval van annulering zijn airlines wel verplicht een tegemoetkoming te bieden. In de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk is deze wet- en regelgeving veel strenger, alhoewel deze ook ter discussie staat.