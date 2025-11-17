Airline vertrekt van Groningen en Rotterdam Airport

De Britse luchtvaartmaatschappij Blue Islands is per direct gestopt met al haar activiteiten. Blue Islands voerde regionale vluchten uit tussen onder andere Britse luchthavens en de Kanaaleilanden.

Vanaf de Kanaaleilanden vloog Blue Islands ook naar bestemmingen waaronder Rotterdam, Groningen, Brugge, Parijs en Dublin. De maatschappij exploiteerde een vloot van vijf ATR 72 turboprops.

Blue Islands werd in 2006 gelanceerd onder de huidige naam, hoewel de geschiedenis teruggaat tot 1999 als vrachtvervoerder Le Cocq’s Airlink en in 2003 als passagiersairline Rockhopper.

Officiële verklaring van Blue Islands

In een verklaring op haar website liet Blue Islands weten: ‘Het spijt ons u te moeten meedelen dat Blue Islands de handel met ingang van 14 november 2025 heeft opgeschort. Alle toekomstige vluchten die door Blue Islands worden uitgevoerd, zijn geannuleerd. Reis niet naar de luchthaven tenzij u alternatieve reisarrangementen heeft gemaakt.’

De luchtvaartmaatschappij adviseert passagiers met boekingen om contact op te nemen met hun bank of creditcardprovider. Passagiers die geboekt hebben via de codeshare-partner van de luchtvaartmaatschappij Aurigny, maar op een vlucht van Blue Islands reisden, worden gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met Aurigny.

Hulp voor gestrande reizigers

Op 15 november 2025 kondigde de Britse luchtvaartautoriteit CAA aan dat Loganair en Aurigny getroffen passagiers van de Blue Islands te helpen. Volgens de CAA heeft Loganair speciale reddingstarieven beschikbaar op routes tussen Jersey-Guernsey, Jersey-Exeter, Jersey-Bristol, Jersey-Southampton en Guernsey-Southampton. Aurigny voert tot 19 november 2025 extra vluchten uit op de route Guernsey-Southampton en op de route Guernsey-Jersey.





















