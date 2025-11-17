Boeing bedankt Emirates: ‘Zeer vereerd’

Dubai Airshow 2025 is in volle gang en fabrikanten presenteren met trots hun vliegtuigen. Boeing en Airbus scoren allebei grote deals met airlines uit de golfstaten.

Emirates heeft tijdens de Dubai Airshow 2025 een aanzienlijke bestelling geplaatst bij Boeing voor 65 extra 777X-toestellen, waarmee de luchtvaartmaatschappij haar vloot verder uitbreidt en moderniseert. Ook sleepte de Amerikaanse vliegtuigbouwer een order voor elf 737 MAX-toestellen binnen van Ethiopian Airlines. Tegelijkertijd plaatste Flydubai een bestelling voor ongeveer honderd A321neo’s, waarmee Airbus voor het eerst een groot aandeel binnenhaalt bij maatschappij die traditioneel volledig met de Boeing 737 vloog.

De grootste klant van de 777X

De nieuwe bestelling van de 777-9 werd bekendgemaakt tijdens een ondertekening op de Dubai Airshow. Emirates is een van de launch customers van de nieuwe 777X en plaatste eerder twee bestellingen van in totaal 205 toestellen. De nieuwe aankoop brengt de bestelling van Emirates op 270 toestellen. ‘Emirates is al de grootste Boeing 777 exploitant ter wereld en vandaag breiden we ons commitment aan het programma uit met een extra bestelling van 65 Boeing 777-9’s,’ zei Emirates-CEO HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

‘Elk van de vliegtuigen in onze bestelling is zorgvuldig meegenomen in het groeiplan van Emirates, dat is afgestemd op de groeiplannen van Dubai,’ vervolgde Al Maktoum. ‘We voelen ons zeer vereerd dat Emirates opnieuw heeft gekozen voor de Boeing 777X om zijn toekomst vorm te geven, terwijl de luchtvaartmaatschappij haar eersteklas vloot vernieuwt en haar befaamde wereldwijde netwerk uitbreidt’, zegt Stephanie Pope, topvrouw van Boeings commerciële vliegtuigentak, trots. © Peter Bakema

Levering onbekend

Wanneer de vliegtuigen aan Emirates geleverd gaan worden is nog niet bekend. De Amerikaanse fabrikant stelt de levering al jaren uit, wat ze in totaal nu al 15 miljard dollar extra heeft gekost. Voor Boeing betekent het extra investeringen in productie, certificering en testvluchten, terwijl Emirates genoodzaakt is oudere toestellen langer in dienst te houden dan gepland. Desondanks blijft Emirates vertrouwen tonen in het programma en ziet de luchtvaartmaatschappij de 777X als essentieel voor haar langeafstandsvloot en wereldwijde netwerkuitbreiding. Of Emirates ook extra A350-toestellen gaat bestellen op de airshow is nog niet bekend.

Bestellingen voor de Airbus A321neo

Tijdens de Dubai Airshow 2025 lijkt Airbus een doorbraak te hebben geboekt bij de snelgroeiende Flydubai, met de verwachte bestelling van ongeveer 100 A321neo-vliegtuigen. De budgetmaatschappij vloog voorheen met 737’s, maar voegt nu ook Airbussen toe aan haar vloot. Analisten wijzen erop dat de timing van de deal mede wordt beïnvloed door politieke en economische ontwikkelingen in de regio. Na een bezoek van US-president Donald Trump aan de Golfregio in mei, waarbij grote Boeing-orders werden aangekondigd, verwachten deskundigen dat Airbus nu een aanzienlijk aandeel van de budgetmaatschappij weet te bemachtigen.