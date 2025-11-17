Gaat er een streep door de Europese straaljager?

Duitsland en Frankrijk bespreken een aanzienlijke herziening van hun gezamenlijke luchtverdedigingsproject ter waarde van 100 miljard euro. De plannen om samen een gevechtsvliegtuig te bouwen wordt mogelijk geschrapt.

Binnen het Future Combat Air System (FCAS) programma was het oorspronkelijk de bedoeling om een Europese straaljager te ontwikkelen. Na verschillende conflicten tussen de deelnemende landen zijn de gesprekken opnieuw hervat. Uit een rapport van de Financial Times blijkt echter dat de plannen voor de straaljager mogelijk worden stopgezet, terwijl de focus verschuift naar de ontwikkeling van een geavanceerd commandosysteem.

Een streep door de Europese straaljager?

Na een periode van spanningen hebben Frankrijk en Duitsland besloten de onderhandelingen over de volgende fase van FCAS te hervatten. Duitse minister van Defensie Boris Pistorius reisde naar Parijs om hierover met zijn Franse collega Catherine Vautrin te spreken. In plaats van te kiezen voor de bouw van een gezamenlijk gevechtsvliegtuig, zouden de landen hun focus kunnen verleggen naar de zogenaamde Combat Cloud. Deze geavanceerde technologie verbindt straaljagers en hun piloten met slimme sensoren, radars, drones en commandosystemen op land en zee. Volgens ingewijden zou het afblazen van het gezamenlijke gevechtsvliegtuig het mogelijk maken dat de landen op een andere manier blijven samenwerken. ‘We can live with several jets in Europe but we need one cloud system for all of them,’ zei een official. Tegelijkertijd benadrukken zij dat er nog geen definitieve beslissing is genomen.

Het vertrouwen is enorm laag