Oekraïne sluit ‘historische deal’ tegen Rusland

De Oekraïense president Zelensky is in Parijs om een belangrijke overeenkomst te sluiten met Frankrijk. Het gaat om de versterking van militaire capaciteiten van zijn land, onder meer met Franse straaljagers. Hij spreekt zelf over een historische deal.

De deal betreft in ieder geval honderd Rafale-straaljagers, Die worden mogelijk geleverd uit Franse voorraden of via langere termijn-afspraken. Ook nieuwe SAMP/T-luchtverdedigingssystemen, inclusief raketten en anti-droneapparatuur, zouden volgens ingewijden deel uitmaken van het pakket, meldde Reuters.

Versterking van militaire capaciteiten

De afgelopen weken zijn de Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne toegenomen en maakte Moskou meldingen van terreinwinst in de zuidoostelijke regio Zaporizhzhia. Te midden van deze ontwikkelingen zoekt de Oekraïense president Zelensky naar versterking van de militaire capaciteiten van zijn land. Op social media sprak hij optimistisch over de aanstaande ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron. ‘Er is een historische overeenkomst voorbereid met Frankrijk. Er zal een aanzienlijke versterking plaatsvinden van onze luchtmacht, luchtverdediging en andere defensiecapaciteiten,’ zei hij zondag in een bericht op X.

Today marks a significant moment, truly historic for both our nations – France and Ukraine. Together with Emmanuel Macron, we signed a Declaration of Intent on Cooperation in the Acquisition of Defense Equipment for Ukraine. This document enables Ukraine to procure military… pic.twitter.com/0qzG41IsnP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2025

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Franse steun voor straaljagers

Frankrijk onderzoekt manieren om de luchtverdediging van Oekraïne verder te versterken, ondanks eigen politieke en financiële uitdagingen. De Franse regering bekijkt al enkele weken hoe het meer militaire steun kan bieden, hoewel onzekerheid over budget en politieke stabiliteit vragen oproept over wat concreet mogelijk is. President Macron had eerder beloofd extra Mirage-straaljagers te leveren, bovenop de eerder toegezegde zes toestellen.