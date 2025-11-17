Ryanair op de vingers getikt

De Portugese Nationale Burgerluchtvaartautoriteit (ANAC) heeft bevestigd dat Ryanair geen passagiers mag weigeren die met een papieren instapkaart reizen. Volgens ANAC zou een dergelijke weigering in strijd zijn met de Europese passagiersrechten.

Digitaal-only beleid roept vragen op

Ryanair introduceerde afgelopen week een nieuw beleid waarbij alle passagiers online moeten inchecken en via de Ryanair-app een digitale instapkaart moeten tonen. De maatschappij stelt dat dit beleid ook werkbaar is voor reizigers zonder smartphone of met speciale behoeften, en dat hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Volgens ANAC is Ryanair echter verplicht om elke passagier met een bevestigde boeking en een voltooide check-in toe te laten aan boord, ook wanneer de reiziger geen digitale boarding pass kan tonen. Hoewel Ryanair zegt dat papieren instapkaarten in sommige gevallen nog steeds mogelijk zijn, blijft onduidelijk hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

Geen extra kosten toegestaan

Daarnaast benadrukt ANAC dat Ryanair geen kosten mag rekenen aan passagiers die niet over een digitale instapkaart beschikken. De Portugese autoriteit heeft de luchtvaartmaatschappij om verdere toelichting gevraagd en stelt dat Ryanair heeft aangegeven zich aan alle relevante EU-passagiersrechten te zullen houden.

Ryanair’s nieuwe beleid

Ryanair schakelde afgelopen week, op dinsdag 12 november definitief over op het Digital Boarding Pass-systeem (DBP). De uitrol op dag één verliep zonder problemen, meldt de Ierse low-cost carrier. Meer dan zevenhonderd vluchten en honderdduizend passagiers reisden zonder enige vertraging of verstoring.

De luchtvaartmaatschappij stelt dat 98 procent van de passagiers succesvol hun digitale pas via een smartphone toonde. De resterende 2 procent, die wel online had ingecheckt, ontving kosteloos een papieren pas aan de incheckbalie op de luchthaven. Ryanair bestempelt de transitie dan ook als een ‘enorm succes’.

Het heeft flink wat voordelen, aldus de airline. Zo verloopt het boarden vlotter, verbetert het de passagierservaring en, belangrijker nog, bespaart Ryanair jaarlijkse tot wel €40 miljoen. Dit bedrag, belooft de airline, wordt ingezet om de ticketprijzen verder te verlagen. De carrier benadrukt daarnaast het groene imago; de stap draagt bij aan een snellere, slimmere en vooral milieuvriendelijkere reiservaring.

