Trump twijfelt over verkoop F-35’s

President Donald Trump overweegt ondanks stevige kritiek F-35’s te verkopen aan Saudi-Arabië. De mogelijke overeenkomst zorgt intern voor verdeeldheid en internationale spanningen.

Binnen het Pentagon groeit de angst dat de geavanceerde technologie in handen van China kan vallen, terwijl Israël aandringt op strikte voorwaarden voordat de deal doorgaat. Defensiefunctionarissen vrezen dat de geheime technologie van de F-35 via Riyad alsnog in handen van China kan belanden, gezien de nauwe militaire en technologische banden tussen beide landen.

Trump over F-35’s: ‘They wanna buy a lot of jets’

Ondanks de kritiek overweegt Trump om de gevechtsvliegtuigen te verkopen. ‘They wanna buy a lot of jets’, zei de president tegen journalisten aan boord van Air Force One. De mogelijke deal valt samen met het geplande bezoek van kroonprins Mohammed bin Salman aan het Witte Huis. Over het bredere plaatje zei hij: ‘more than meeting, we’re honoring‘ en herhaalde hij zijn hoop dat Riyad zich binnenkort bij de Abraham-akkoorden voegt. Het vredesakkoord van Amerika om naar eigen zeggen meer stabiliteit in de regio te creëren. Saudi-Arabië stelt dat Israël eerst moet instemmen met garanties voor een Palestijnse staat voordat het land toetreedt tot de akkoorden.

Israël wil bepaalde voorwaarden

Een F-35 kan binnen enkele minuten van Saudi-Arabië naar Israël vliegen, waardoor de Israëlische regering er bij Washington op aan dringt de deal afhankelijk te maken van diplomatieke vooruitgang tussen Israël en de Saudische kroonprins. In tegenstelling tot de levering van F-35’s aan Turkije, waar Israël zich fel tegen verzet, gaan zij wel akkoord mits het op bepaalde voorwaarden gebeurd. Israël wil voorkomen dat de regionale machtsbalans kantelt en eist daarom dat F-35’s alleen geleverd worden als Riyad stappen zet richting normalisatie.

Zorgen over geheime technologie in handen van China

Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport kan de geavanceerde technologie van de stealthjets, waaronder cruciale militaire systemen en operationele kennis, in verkeerde handen vallen als de deal doorgaat. De nauwe veiligheidsrelaties tussen Saudi-Arabië en China versterken dat risico, waarschuwen experts. Het delen van gevoelige informatie en het trainen van Saudische militairen op het gebruik van de vliegtuigen maakt het mogelijk dat China waardevolle informatie krijgt.

De totale deal

Saudi-Arabië wil in totaal 48 van de moderne F-35’s aanschaffen voor de Royal Saudi Air Force. Daarmee voegt het land zich bij de nieuwste generatie geavanceerde vliegtuigen, naast een bestaand arsenaal van F-15’s, Typhoons de Tornado. Met de komst van de stealth F-35’s, die behoren tot de meest geavanceerde vijfde generatie vliegtuigen ter wereld, wil het land strategisch up-to-date blijven in een steeds complexer wordende regio.