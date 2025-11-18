Buurland krijgt groot aantal nieuwe helikopters 

Het Amerikaanse leger heeft Boeing opnieuw een megacontract verstrekt voor de productie van CH-47F Block II Cargo Chinook-helikopters. De toestellen zijn bestemd voor ons buurland Duitsland.

De toestellen komen naar Europa als onderdeel van een buitenlandse militaire verkoopovereenkomst. De nieuwe CH-47F Block II Cargo-helikopters zullen de verouderde CH-53G Sea Stallions vervangen waarmee de Luftwaffe op dit moment vliegt. Duitsland is een van de weinige landen ter wereld die deze machines ooit heeft geëxploiteerd, naast de VS.

De nieuwe CH-47F Block II Cargo’s zijn de nieuwste generatie van het model. In Duitsland zullen ze een veel modernere en flexibelere zwaartransportcapaciteit met zich meebrengen, zowel voor de Duitse luchtmacht als de NAVO-organisatie in het geheel. De zwaartransporthelikopters vormen een vitaal onderdeel van de structuur van de Duitse defensie.

Duitsland beschikt op dit moment al over de grootste luchtmacht van Europa en zal deze alleen nog maar uitbreiden als onderdeel van een herinvesteringsplan in defensiecapaciteiten. Het portaal Army Recognition meldt dat de nieuwe helikopters vooral in Laupheim en Holzdorf, in het oosten, zullen worden gestationeerd. Vanaf 2030 worden de oudere CH-53G’s uitgefaseerd.

Inhaalslag

Sinds Trump aan de macht kwam in de Verenigde Staten zijn Europese landen volop bezig met een inhaalslag. De onvoorspelbaarheid van Washington heeft hoofdsteden aan de andere kant van de oceaan doen inzien dat investeringen in defensie van groot belang zijn. Ook Den Haag bouwt volop aan de defensiecapaciteiten, daarvoor kwam het afgelopen jaar €700 miljoen vrij.

Het geld wordt onder andere in lucht- en raketverdediging gestoken. Zo schaft Defensie aanvullende Patriot- en Nasams-lanceerinstallaties met munitie en radarsystemen aan. Verder sloot het Ministerie van Defensie een overeenkomst voor de aanschaf van twaalf H225M Caracal’s van Airbus Helicopters. In mei ondertekende staatssecretaris Gijs Tuinman tevens een contract voor minimaal 46 Leopard 2A8-gevechtstanks.