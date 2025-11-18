Embraer crasht met minister aan boord

Een Embraer ERJ-145 van Airjet Angola is maandag neergestort in Congo. Het toestel met daarin de Congolese minister van mijnbouw crashte bij de luchthaven van Kolwezi.

De Embraer ERJ-145, registratie D2-AJB, steeg als vlucht MBC-100 op vanaf de luchthaven van Kinshasa. Met een tussenstop in Lubumbashi vloog het vliegtuig door naar Kolwezi in Congo. Aan boord waren 26 passagiers en drie man crew. De Congolese minister van mijnbouw Louis Watum Kabamba reisde samen met zijn delegatie naar de plek waar zaterdag 49 doden vielen toen een brug instortte bij een mijn.

Het ging mis toen het toestel wilde landen op de luchthaven van Kolwezi. De Embraer landde voor de verplaatste drempel, het deel van de landingsbaan waar niet geland mag worden. Doordat het vliegtuig wel voor deze verplaatste drempel terecht kwam, stortte het landingsgestel in en schoof het vliegtuig op de buik van de landingsbaan af. Daarna vloog het achterste deel in brand.

Bij de crash raakte wonder boven wonder niemand gewond. Alle inzittenden wisten bijtijds het toestel te verlaten. Op beelden op social media is te zien hoe de Embraer, nadat iedereen was geëvacueerd, volledig uitbrandde. Burnt remains of the ERJ 145LR aircraft that caught fire at Kolwezi Airport (KWZ) of Lualaba District in the Democratic Republic of Congo.



The aircraft caught fire shortly after landing and a technical failure is believed to be the cause of the crash of this Air Jet Angolan… https://t.co/On2t2DgPZy pic.twitter.com/Inni66TEHm— FL360aero (@fl360aero) November 17, 2025

Hercules

Eerder deze maand stortte een Turkse Hercules C-130 van de Turkse luchtmacht neer. Het vliegtuig was opgestegen vanuit Ganja in Azerbeidzjan, maar verdween kort na vertrek van de radar. Het toestel crashte in het oosten van Georgië, niet ver van de Azerbeidzjaanse grens. Alle twintig inzittenden kwamen bij het ongeluk om het leven. Hoe de Hercules is gecrasht, is nog niet bekend.