Groot, groter, grootst: nieuwe Airbus en Boeing op komst?

De Dubai Airshow is maandag spectaculair afgetrapt door Emirates, met een enorme order voor de Boeing 777X. Maar dat is voor de Midden-Oosterse maatschappij niet genoeg. Emirates dringt aan op nóg grotere toestellen, en Boeing en Airbus reageren.

De eerste dag van de Dubai Airshow begon meteen met een gigantische deal voor Boeing. Emirates plaatste een bestelling voor 65 777X-toestellen. Toch dringt de maatschappij bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant aan op een groter toestel. Emirates-president Tim Clark benoemt dat zo’n vliegtuig nodig is om zijn airline op de lange termijn efficiënt en winstgevend te houden, aangezien het lastig is om extra slots te krijgen op ’s werelds grootste vliegvelden. Meer vluchten per dag uitvoeren is daardoor geen optie, de stoelcapaciteit vergroten wel.

Airbus reageerde maandag vrijwel direct op de deal tussen Emirates en Boeing. Christian Schrerer, CEO van de commerciële tak van Airbus, meldde aan Reuters dat de Europese vliegtuigfabrikant de mogelijkheden voor een grotere A350 onderzoekt. Schrerer benoemt dat hij van meerdere partners de vraag had gekregen of een langere variant van dit hypermoderne vliegtuig een optie was. Volgens ingewijden had Airbus dat onderzoek al langer lopen onder de naam A350-2000, maar dat onderzoek zal nu weer worden hervat.

De vloot van Emirates

Op dit moment vliegt Emirates met een volledige wide body-vloot. De maatschappij uit Dubai opereert met 119 Boeing 777-300 toestellen en 10 777-200 toestellen. Daarnaast heeft Emirates de grootste A380-vloot met 118 kisten in totaal. Sinds vorig jaar is ook de A350 in gebruik genomen en daarvan vliegen er nu 13 rond.

Vertraging

Het plan van Emirates was om een aantal A380’s al afgestoten te hebben. Maar door vertragingen bij Boeing kan dat nog niet. Emirates had voor de deal op de Dubai Airshow al een fors aantal vliegtuigen van de 777X-familie besteld. De eerste daarvan moest in oktober van dit jaar geleverd worden. Die deadline is nu verschoven naar 2027, iets wat bij president Tim Clark tot grote onvrede leidde.