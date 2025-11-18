Kamer vreest vlucht naar het buitenland door vliegtaks

In het debat dat maandag 17 november plaatsvond over het belastingplan van 2026 bleek dat de Kamer een vlucht naar het buitenland vreest door de invoering van de vliegtaks. Vooral de recente Duitse stap voorwaarts leek daar een aanjager van te zijn.

De Tweede Kamer is bezorgd dat meer Nederlanders over de grens gaan voor hun vliegvakantie als de vliegtaks in Nederland stijgt zoals voorgesteld. Het demissionaire kabinet maakte eerder bekend de huidige taks van €29,40 vanaf 2027 als basistarief in te voeren. Dat kan oplopen tot wel boven de zeventig euro voor langeafstandsvluchten.

Vooral bij linkse en centrum-partijen lijkt er het een en ander te veranderen. Hoewel partijen als GroenLinks-PvdA en D66 nog steeds achter het principe “de vervuiler betaalt” staan, zien ze dat nu toch anders voor zich. D66 wil meer Europese afspraken maken, zodat de verschillen tussen landen kleiner worden. GroenLinks-PvdA wil vooral Business Class-passagiers en privéjets meer gaan belasten.

Voor Caraïbische bestemmingen binnen het koninkrijk is een uitzondering gemaakt in de vliegtaks. Als het aan ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis ligt, komt er een gelijksoortige uitzondering voor Suriname. Jaarlijks gaan veel Surinaamse Nederlanders terug naar Zuid-Amerika voor familiebezoek. Voor een Indonesische uitzondering ziet Grinwis geen nut.

Duitsland

Aanjager van de veranderende standpunten lijkt Duitsland te zijn. De zwart-rood-coalitie van Merz heeft besloten de verhogingen van vorig jaar terug te draaien. De vliegtaks steeg onder Scholz aanzienlijk. Korteafstandsvluchten zagen een stijging van €12,48 naar €15,53, en langeafstandsvluchten kregen zelfs te maken met een groei van ruim 25 procent tot €70,83.

Kamerleden zijn bang dat deze verlaging, in combinatie met de lage vliegtaks in België, zorgt voor een uitstroom van vakantiegangers naar het buitenland. Daardoor zou Nederland de belastinginkomsten mislopen. Het is nu aan het kabinet om met een reactie te komen. Woensdag verdedigt staatssecretaris Eugène Heijnen (Fiscaliteit) de verhoogde vliegbelasting.

Ook BARIN-voorman Marnix Fruitema is het ermee eens dat een hoge Nederlandse vliegtaks zorgt voor een groot aantal ‘gele nummerplaten’ over de grens. ‘BARIN maakt zich grote zorgen over de intentie van de regering om een langeafstandsbelasting in te voeren. Zeker nu Duitsland heeft besloten de verhoging van deze belasting ongedaan te maken’