Ryanair verliest slots in Eindhoven na ‘opzettelijke’ vertraging

Ryanair verliest enkele slots op de luchthaven van Eindhoven nadat vluchten van de airline ‘herhaaldelijk en opzettelijk’ te laat arriveerden. De sanctie heeft aanzienlijke gevolgen.

Coördinator ACNL, de organisatie die verantwoordelijk is voor de slotallocatie, heeft Ryanair een erg strenge en zeldzame sanctie opgelegd. De maatschappij had het afgelopen zomerseizoen meermaals te maken met flinke vertraging. Volgens de slotcoördinator voldoende reden om het komende zomerseizoen twee slots af te nemen.

In het bijzonder gaat het om de vluchten vanuit Sofia, Bulgarije en Pisa, Italië, die tijdens de drie zomermaanden ruim dertig keer te laat waren. De vlucht vanuit Sofia stond ’s maandags rond 20:00 uur op de planning en vanuit Pisa rond dezelfde tijd op donderdag. De vluchten kwamen gemiddeld een uur te laat aan en stegen daardoor ook met vertraging op vanaf Eindhoven.

Voldoende reden voor slotcoördinator ACNL om de sanctie op te leggen. De organisatie deelde halverwege juni al een waarschuwing uit aan Ryanair, maar de vertragingen bleven structureel. Mede doordat dit tientallen keren voorkwam, concludeerde ACNL dat Ryanair opzettelijk de regels aan de laars lapte. Volgens ACNL waren de vluchten ‘herhaaldelijk en opzettelijk’ te laat.

Bezwaar

De sanctie werd reeds in augustus opgelegd en Ryanair tekende vervolgens bezwaar aan. Daar was haast bij geboden omdat het nieuwe zomerseizoen wordt deze maand ontworpen. Daarmee wilde Ryanair voorkomen dat het haar historische slots voor komende zomer zou kwijtraken, maar daar ging de rechter niet in mee. Volgens de rechtbank zijn de juiste procedures doorlopen en weegt de beperkte slotruimte van de luchthaven zwaarder dan het belang van Ryanair.

Historische rechten zijn erg belangrijk op luchthavens, zeker voor budgetvliegers. Ze verzekeren maatschappijen dat zij jaar na jaar hun schema kunnen behouden wat essentieel is voor het netwerk. De twee slots van Ryanair komen nu in handen van concurrenten als Transavia of Wizzair. Desondanks beschikt de Ierse prijsvechter nog altijd over een significant percentage slots op Eindhoven.