Vluchten naar Japan massaal geannuleerd

De diplomatieke rel escaleert steeds verder: China verslechtert het reisadvies voor Japan en adviseert toeristen er niet heen te gaan. Airlines annuleren massaal vluchten naar het eiland.

Taiwan is al decennialang een gevoelige kwestie voor de Volksrepubliek China. Volgens Peking is het eiland onderdeel van het vasteland maar de Taiwanezen streven naar onafhankelijkheid. Hoewel maar weinig landen het eiland formeel erkennen, steunen landen als de Verenigde Staten en Japan wel het streven naar volledige onafhankelijkheid en soevereiniteit.

In dat kader kwam de nieuwe Japanse premier Sanae Takaichi met sterke kritiek op de Volksrepubliek. Takaichi zei voor het Japanse parlement dat een militaire escalatie van het conflict in Taiwan ook het bestaan van Japan zou bedreigen en verwees naar het recht op ‘collectieve zelfverdediging’. Peking reageerde door een reisadvies uit te vaardigen voor Japan.

Het gevolg is dat Chinese luchtvaartmaatschappijen vluchten massaal annuleren naar de eilandstaat. Zes Chinese luchtvaartmaatschappijen – Air China, China Southern, China Eastern, Hainan Airlines, Sichuan Airlines, en Xiamen Airlines – reageerden op het reisadvies. Zij boden hun passagiers de mogelijkheid hun vluchten te annuleren of om te boeken.

Honderdduizenden annuleringen

Volgens luchtvaartanalist Li Hanming, die in de krant The South China Morning Post wordt geciteerd, hebben Chinese airlines sinds zaterdag al bijna vijfhonderdduizend geannuleerde boekingen geregistreerd. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal boekingen naar de anders zo populaire vakantiebestemming. Het hoogste percentage sinds het begin van de coronapandemie.

Normaliter is Japan een erg populaire bestemming onder Chinezen. Vooral de afgelopen jaren steeg het aantal toeristen erg hard. Volgens officiële cijfers van de Japanse autoriteiten waren de eerste negen maanden van het jaar alleen al goed voor ruim 7,5 miljoen Chinese toeristen. Dat is een stijging van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.