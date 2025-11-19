Air Europa maakt ingrijpende vlootkeuze

Airbus en Boeing doen goede zaken op de Dubai Airshow. Beide vliegtuigbouwers slepen order na order binnen. Airbus wint nu ook Air Europa over, dat op dit moment met alleen maar Boeings vliegt.

De deal is nog niet definitief, maar Air Europa tekende dinsdag een Letter of Intent, ofwel een intentieverklaring. Hiermee ligt er een optie tot het kopen van veertig Airbus A350-900 toestellen. Juan José Hidalgo, president van Air Europa, noemt het een strategische stap. Het is volgens hem zelfs een game changer op bestemmingen in Latijns-Amerika. De A350 heeft voor passagiers een vernieuwende cabinebeleving, maar biedt Air Europa ook de mogelijkheid om zo efficiënt mogelijk het routenetwerk uit te breiden.

Tot nu toe bestaat de vloot van Air Europa volledig uit Boeing-vliegtuigen. Op de langeafstand-routes worden Dreamliners ingezet, waarvan de maatschappij er opgeteld 26 in haar vloot heeft: acht 787-8 toestellen, achttien grotere 787-9. Daarnaast vliegen er dertig Boeing 737-vliegtuigen op de korte routes, waarvan 26 737-800 en vier 737 Max. De 737 Max vloot wordt overigens ook flink uitgebreid. Air Europa heeft er nog zestien extra besteld bij Boeing.

Toch is Airbus een niet helemaal onbekende gast bij Air Europa. In het verleden vloog de maatschappij ook al met vliegtuigen van de Europese vliegtuigfabrikant. Toen had ze 17 A330-vliegtuigen en zelfs één A340. De A340 heeft het overigens niet lang volgehouden. Het toestel vloog slechts een jaar. © Aero Icarus from Zürich, Switzerland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Dubai Airshow

Zowel vliegtuigfabrikanten als maatschappijen doen goede deals op de Dubai Airshow. De eerste dag werd meteen spectaculair afgetrapt, toen Emirates een bestelling bij Boeing plaatste voor 65 extra 777X-toestellen. Tegelijkertijd maakt FlyDubai, dat nu nog met louter Boeing 737’s opereert, een uitstap naar de concurrent. De maatschappij heeft 150 A321neo’s besteld.