Heeft België oplossing voor droneaanvallen gevonden?

De afgelopen weken werd België meermaals geteisterd door drone-incursies op en rondom verschillende vliegvelden in het land. De verantwoordelijke minister lijkt nu een oplossing gevonden te hebben.

Het Belgische ministerie van defensie koopt defensieve kamikaze-drones van het Letse Origin Robotics. De aankoop is onderdeel van een groter ‘anti-drone-pakket’ ter waarde van vijftig miljoen euro. Het is onduidelijk welk percentage van dat bedrag naar het Letse bedrijf gaat. De Belgische minister van defensie Theo Francken (N-VA) was maandag in Riga om de deal te ondertekenen.

In het bijzonder gaat het om de zogenaamde “blaze”-drones. Deze autonome vliegmachines van het bedrijf Origin Robotics kunnen vijandige drones detecteren en vervolgens vernietigen. ‘Over een paar weken hebben wij ook deze counter-drones die onze capaciteiten versterken,’ schrijft Francken op X terwijl hij een exemplaar van de kamikaze-drones in zijn handen heeft.

Francken liet weten uiteindelijk van plan te zijn vijfhonderd miljoen euro te investeren in een veel groter anti-drone-pakket. Dat zou onder meer geavanceerde radarsystemen en uitgebreide jammingmogelijkheden bevatten. Hij gaf echter geen verdere details over de inhoud of de verwachte datum waarop dat klaar zou zijn.

Today in Latvia I visited Origin Robotics, where they develop drones based on lessons learned from Ukraine. Their innovations show how rapidly modern defence technology evolves.



In a couple of weeks, we will also have these counterdrones strengthening our capabilities. pic.twitter.com/oeoDcRpGZT— Theo Francken (@FranckenTheo) November 17, 2025

Inbreuk

België heeft de afgelopen weken meermaals te maken gehad met drone-incursies op en rondom haar vliegvelden. Hoewel de precieze oorsprong van de vliegende machines onbekend is, lijkt het op hybride aanvalsvoering vanuit Rusland. Ook de Belgische autoriteiten gaan ervan uit dat Moskou erachter zit, hoewel ze erkennen niet over directe bewijsvoering te beschikken.

Gevraagd naar de beredenering zegt defensieminister Francken dat het te maken heeft met de Europese Unie, waarvan de belangrijkste instituten in Brussel gevestigd zitten. Hij zei dat België nauwlettend in de gaten wordt gehouden wegens de bevroren Russische activa in het Brusselse effectendepot Euroclear. De EU heeft voorgesteld deze gelden in te zetten in de Oekraïense strijd tegen Rusland. Moskou dreigde met een ‘pijnlijke respons’ te komen mocht dat daadwerkelijk gebeuren.