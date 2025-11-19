Boeing zet charmeoffensief in

Boeing lijkt tijdens de Dubai Airshow vooral in te zetten op het herstel van relaties met luchtvaartmaatschappijen. Dat gebeurt na de recente aankondiging dat de levering van de Boeing 777X opnieuw wordt uitgesteld: het toestel wordt nu pas in 2027 verwacht, zeven jaar later dan oorspronkelijk gepland.

Het nieuwe uitstel gaat gepaard met miljarden dollars aan extra kosten voor het Amerikaanse bedrijf, onder meer doordat airlines hun geduld verliezen en compensatie eisen. Volgens Stephanie Pope, topvrouw van Boeings commerciële vliegtuigentak, draait het deze week in Dubai vooral om transparantie en contact met klanten. ‘Het gaat niet om nieuwe orders in de komende dagen, maar om betrokkenheid, duidelijkheid en het adresseren van zorgen’, zei ze tegenover Reuters.

De gevoeligheid rond de vertraging werd extra duidelijk toen bekend werd dat Emirates, de grootste klant van de 777X, zich overvallen voelde omdat het nieuws via de media naar buiten kwam voordat Boeing die aankondiging onderling had gecommuniceerd. Dat schoot bij de Golfcarrier, die voor diens toekomst sterk afhankelijk is van de komst van het nieuwe type, in het verkeerde keelgat.

Boeing kreeg onlangs groen licht om door te gaan met de volgende fase in het certificeringsproces van de 777X. Daarin zal de fabrikant samen met de FAA de laatste validaties uitvoeren die nodig zijn voor de Type Inspection Authorisation (TIA). Gedurende dit proces wordt het ontwerp van de 777X zowel op de grond als in de lucht uitgebreid onder de loep genomen. Pas daarna kan de uiteindelijke certificering plaatsvinden. Voor Boeing wordt het de komende tijd cruciaal om niet alleen technische mijlpalen te halen, maar ook vertrouwen terug te winnen.

Grotere vliegtuigen?

Maandag haalden zowel Airbus als Boeing tijdens de start van de Dubai Airshow al enkele grote orders binnen. Airbus sleepte onder meer een bestelling voor maar liefst 150 A321neo’s van Flydubai in de wacht, opmerkelijk genoeg op dit moment nog een ‘Boeing-only’-maatschappij. Tegelijkertijd kondigde Emirates aan liefst 65 extra 777X-toestellen bij Boeing te bestellen. De aankoop brengt de totale 777X-order van Emirates op 270 toestellen. ‘We voelen ons zeer vereerd dat Emirates opnieuw heeft gekozen voor de Boeing 777X om zijn toekomst vorm te geven, terwijl de luchtvaartmaatschappij haar eersteklas vloot vernieuwt en haar befaamde wereldwijde netwerk uitbreidt’, zei Pope daarover.

Beide grote vliegtuigbouwers gaven bovendien aan te kijken naar de ontwikkeling van nog grotere varianten van de nieuwste generatie longhaul-vliegtuigen, de A350 en de 777X. Bij Boeing dringt vooral Emirates aan op zo’n grotere versie. Topman Tim Clark stelt dat de ontwikkeling nodig is om zijn airline op de lange termijn efficiënt en winstgevend te houden, aangezien het lastig is om extra slots te krijgen op veel van de grootste vliegvelden. Daarop gaf ook Airbus te kennen dat de mogelijkheden voor een langere versie van de A350-1000 aan het onderzoeken is.