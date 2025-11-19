Leasemaatschappij houdt na Nederlandse overname alle toestellen aan de grond

SmartLynx, de wetlease-maatschappij met grote financiële problemen, zit nog veel dieper in de nesten. De hele vloot wordt aan de grond gehouden, omdat de maatschappij de eigenaren van de toestellen niet meer kan betalen. Klanten van Smartlynx zijn furieus.

Eind oktober werd de Letse tak van SmartLynx overgekocht door Break Point Distressed Assets Management. Dat is een Nederlands investeringsfonds voor bedrijven met acute financiële problemen. Enkele dagen na die overname vroeg SmartLynx Letland al bescherming tegen schuldeisers aan. Maar nu komt naar buiten dat alle drie de takken van de maatschappij in financieel zwaar weer zitten. Avia Solutions Group, het voormalig moederbedrijf van de wetlease-maatschappij, meldt dat heel SmartLynx niet langer deel uitmaakt van de groep. Tijdens de overname zijn SmartLynx Estland en Malta ook verkocht aan de Nederlandse investeerder, zo laat een woordvoerder weten aan de website ch-aviation.

Dit heeft ver gaande gevolgen voor partners van SmartLynx. Alle toestellen gaan tot nader order niet meer de lucht in gaan. Air Peace, een Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij, meldt dat het bedrijf vijftien miljoen dollar aan omzet verloor doordat SmartLynx plotseling al hun toestellen terugtrok uit de operatie. Nowel Ngala, commercieel directeur van Air Peace, noemt het ‘een ernstige contractbreuk, frauduleus en een vooraf beraamd plan.’ Hij voegt eraan toe dat SmartLynx vooraf geld had geïnd van de Nigeriaanse maatschappij, terwijl ze heel goed wisten dat die vliegtuigen niet meer de lucht in zouden gaan. Het bedrijf bleef in gebreke om de eigenaren van de toestellen te betalen. Nu zit Air Peace met enorme gaten in de operationele planning, schrijft Ngala in een verklaring.

Nu staan er overal SmartLynx-toestellen aan de grond, in afwachting van wat er komen gaat. Zo zijn er vijf Airbus A320-vliegtuigen gestrand in Tarbes in Frankrijk. Air Peace heeft drie van de vier gehuurde vliegtuigen teruggestuurd naar de rechtmatige eigenaar. Eentje staat er nog in Lagos. Het Duitse Aerotelegraph heeft navraag gedaan bij SmartLynx, maar die wil niet reageren. Een woordvoerder meldde enkel: ‘we kunnen bevestigen dat we de toekomst van het bedrijf op dit moment herzien’.

Bescherming tegen schuldeisers

De schuld van Smart Lynx overschrijdt al ruim 238 miljoen euro. Vlak na de verkoop aan de Nederlandse investeerder vroeg het Letse deel van de maatschappij al bescherming tegen schuldeisers aan bij de rechtbank van Riga. 781 bedrijven hadden een claim ingediend tegen het bedrijf. Opvallend: driekwart van die claims kwam van bedrijven die onderdeel zijn van het voormalig moederbedrijf Avia Solutions Group.