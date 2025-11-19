Op Maastricht getroffen Airbus nog steeds aan de grond

Een vrachtvliegtuig van Royal Jordanian kreeg zondag te maken met een birdstrike. Hierop moest het toestel uitwijken naar Düsseldorf.

Het toestel, een Airbus A321-200 vrachtvliegtuig, steeg zondag rond 17:15 uur op vanaf Maastricht Aachen Airport (MAA). Het vliegtuig, registratie JY-RAZ, zou met vluchtnummer RJ34 vliegen richting Amman in Jordanië. Maar tijdens de klim kreeg de Airbus te maken met een birdstrike in één van de motoren. Daarop besloot de bemanning de klim af te breken. Het toestel vloog toen op 8.000 voet, ongeveer 2,5 kilometer hoogte.

De crew vloog vervolgens een tijdje in een holding pattern, waarna ze besloten uit te wijken naar de luchthaven van Düsseldorf. Hier kwam het toestel drie kwartier later aan. Door het incident is de luchthaven van Maastricht een korte tijd dicht geweest. Dit had echter geen gevolgen voor vertrekkend of landend verkeer.

Het holding pattern van de JY-RAZ. Data: Flightradar24.

De zestien jaar oude Airbus staat na de birdstrike nog altijd op de grond in Düsseldorf. De motor wordt op dit moment vervangen, meldt The Aviation Herald. Wanneer het toestel weer de lucht in gaat is nog niet duidelijk.

DHL birdstrike

In oktober stond een Airbus A300 van DHL een tijdje aan de grond op Schiphol, nadat het toestel te maken kreeg met een birdstrike. Toen de machine bezig was met de takeoff roll vanaf de Zwanenburgbaan, zag de luchtverkeersleiding een vlam uit de rechtermotor komen. Daarop brak de bemanning de start af en schakelde de desbetreffende motor uit. Vervolgens taxiede het toestel terug naar het platform. De Airbus stond een dag aan de grond, waarna het alsnog het luchtruim koos.