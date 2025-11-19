Turkish Airlines-vlucht krijgt onverwachte wending

Een Turkish Airlines-vlucht van Istanbul naar Manila nam een wel heel onverwachte wending. Tijdens de vlucht werd er een baby geboren. Moeder en kind maken het goed.

De vlucht van Istanbul naar Manila in de Filippijnen begon als een doodgewone vlucht. Maar tijdens de cruise-fase veranderde dat voor een Filippijnse passagier, toen de vrouw intense weeën kreeg. Daarop reageerde het cabinepersoneel onmiddellijk door eerste hulp te verlenen en doktersassistentie in te schakelen.

Terwijl de vrouw aan boord aan het bevallen was, informeerde de cockpit de verkeerstoren in Manila over de situatie aan boord. Slechts drie kwartier later stond het vliegtuig aan de grond en werden moeder en kind opgewacht door het ambulancepersoneel aldaar. Ze zijn meegenomen naar het ziekenhuis voor controle, maar zowel moeder als kind waren in goede gezondheid.

Geboren steward

Het was bij Turkish Airlines niet de eerste keer dat er een baby aan boord werd geboren. In 2017 gebeurde het op een vlucht die was opgestegen vanaf Guinee, waarop de bemanning besloot uit te wijken naar Burkina Faso. En in 2021 beviel een vrouw op een vlucht van Istanbul naar Chicago. In 1990 gebeurde het op een vlucht van Izmir naar Frankfurt. Tijdens de vlucht kreeg een vrouw weeën en beviel kort daarna van een zoon. Zijn naam is Erkan Geldi, vernoemd naar de piloot van die vlucht. Extra bijzonder: Erkan is later steward geworden bij Turkish Airlines en vliegt nog steeds bij die maatschappij.

Baby in Brussel

Hij is zeker niet de enige baby die geboren is aan boord van een vliegtuig. In februari van dit jaar gebeurde het ook al op een Brussels Airlines-vlucht van Dakar naar Brussel. Kort na het opstijgen waarschuwde de moeder het cabinepersoneel dat de bevalling was begonnen. Daarop besloot de piloot terug te keren naar Dakar. De bevalling ging echter zo snel dat baby Fanta werd geboren terwijl het vliegtuig nog op elf kilometer hoogte vloog.