747-crash blijkt een bizarre oorzaak te hebben

De eerdere crash van een Boeing 747 in Hong Kong blijkt een bizarre oorzaak te hebben. Terwijl drie motoren afremden met reverse thrust, duwde motor vier op volle kracht vooruit (107% N1). Door deze onverwachte stuwkracht sloeg de enorme Boeing uit koers naar links en raakte van de baan.

Vooraf vertrok het toestel (EK9788) met een aantal beperkingen op de Minimum Equipment List (MEL). Dat blijkt uit het voorlopige onderzoeksrapport van de AAIA. Zo was bekend dat de thrust reverser op motor nummer vier niet functioneel was. Er was eerder ook een probleem met de hydraulische reservoir indicator in de cockpit, dat voor de eerste vlucht van de dag door het onderhoudsteam was opgelost. New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

Problemen met het remmen

Tijdens de nadering gaf de luchtverkeersleiding toestemming om te landen en informeerde de bemanning over een windrichting van 030 graden met een snelheid van 18 knopen. De First Officer was verantwoordelijk voor het besturen van het vliegtuig (Pilot Flying), terwijl de Captain toezicht hield als Pilot Monitoring. Kort na de landing werd op motoren twee en drie een reverse thrust van ongeveer 95% N1 toegepast, terwijl motor één op idle reverse werd gezet. Tegelijkertijd verscheen er een AUTOBRAKES-melding op het EICAS-scherm, waardoor de automatische remfunctie werd uitgeschakeld. De bemanning schakelde over op handmatige remmen, waarbij de Captain de besturing van het vliegtuig overnam.

Motor vier werkt tegen

Uit de gegevens van de Flight Data Recorder blijkt dat motor vier plotseling begon te versnellen tot 90% N1 voorwaartse stuwkracht. Vijf seconden later werden alle gashendels teruggebracht naar idle, maar motor vier, de meest rechter motor, bleef krachtiger worden en bereikte uiteindelijk 107% N1. Door deze onverwachte stuwkracht sloeg de enorme Boeing uit koers naar links, raakte een stilstaand beveiligingsvoertuig en belandde in zee. More clear visuals from the Hong Kong International Airport.#aircraft https://t.co/fv5H1q5J8G pic.twitter.com/ew2ElDFKbt — FL360aero (@fl360aero) October 20, 2025

Grote gevolgen

Het incident richtte veel schade toe aan verschillende meteorologische sensoren van de luchthaven, borden, het voertuig van de luchthaven met twee inzittenden en een deel van het hek. Het toestel zelf raakte zwaar beschadigd en werd uiteindelijk volledig verwoest. De staart van het vliegtuig scheurde af tijdens de impact. Alle vier de bemanningsleden overleefden het ongeval, maar de twee beveiligingsmedewerkers in het voertuig kwamen om het leven. Op het moment van het ongeval waren de weersomstandigheden goed en geschikt voor het uitvoeren van vluchten. Het zicht was uitstekend, met een afstand van 10 kilometer of meer. Alle communicatie-, navigatie- en bewakingssystemen, evenals de luchtverkeersleidingsfaciliteiten, functioneerden normaal. Voorafgaand aan het incident waren er geen meldingen van vreemde objecten op de landingsbaan en verliep de communicatie tussen de luchtverkeersleiding en het vliegtuig probleemloos.

Eerder had hetzelfde toestel ook een motorstoring op Schiphol

Het is opmerkelijk dat hetzelfde toestel eerder in juli 2025 ook met problemen op Schiphol landde. Dat zou ook gaan om motor nummer vier. Tijdens de daling constateerden de piloten volgens AV Herald een storing aan de rechtermotor. De vliegers probeerden de motor te herstarten, maar dat mocht niet baten. Na de landing taxiede de 747-400, registratie TC-ACF, gewoon richting het vrachtplatform bij Schiphol-Rijk. Het vliegtuig stond vervolgens iets minder dan 24 uur aan de grond waarna die de volgende ochtend alweer klaargestoomd werd voor een vlucht.