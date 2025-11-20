Air France-KLM neemt vlucht voorwaarts in strijd om TAP

De strijd om TAP Air Portugal nadert een belangrijke datum. Op 22 november moeten alle geïnteresseerden zich gemeld hebben. Air France-KLM neemt alvast de vlucht voorwaarts.

Air France-KLM heeft zich officieel gemeld als geïnteresseerde bij de Portugese overheid, meldt het Duitse Handelsblatt. Het bedrijf is de eerste partij die deze stap zet en neemt daarmee een voorsprong in de strijd om TAP Air Portugal. ‘We hebben officieel onze interesse kenbaar gemaakt’, zei ceo Ben Smith dinsdag in een telefonisch interview met persbureau Bloomberg.

Air France-KLM is de eerste officiële geïnteresseerde. Andere luchtvaartconcerns als IAG en Lufthansa hebben ook interesse getoond, maar zich nog niet officieel gemeld bij de Portugese overheid. De tijd begint te dringen voor de partijen, want de gestelde deadline nadert.

De Portugese overheid heeft een belang van 44,9 procent in de luchtvaartmaatschappij te koop aangeboden. Een verdere 5 procent reserveert de regering voor de werknemers van de luchtvaartmaatschappij. Het restant van 50,1 procent blijft in handen van de Portugese overheid, zodat die altijd een meerderheidsbelang blijft behouden.

Volgens de aanbesteding mogen luchtvaartbedrijven zich melden op voorwaarde dat ze de afgelopen drie jaar een omzet van ten minste vijf miljard euro behaalden. Verder kijkt de Portugese regering ook naar de plannen van de luchtvaartconcerns met TAP Air Portugal. Uiteraard is het bedrag dat de bedrijven bereid zijn neer te leggen ook een belangrijke factor.

Strategisch

TAP Air Portugal en haar hub in Lissabon zijn beide uiterst strategisch met betrekking tot de Braziliaanse markt. Vanwege het koloniale verleden zijn de banden tussen Portugal en Brazilië uiterst sterk. TAP vervoerde vorig jaar dan ook ruim 16 miljoen passagiers naar het Zuid-Amerikaanse land. IAG maakt tevens een goede kans, omdat zij een kleinere aanwezigheid heeft in Brazilië in vergelijking met Air France-KLM of Lufthansa.