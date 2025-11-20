Airline-CEO gearresteerd wegens corruptie

De voormalige CEO van Madagascar Airlines is samen met vijf medeverdachten gearresteerd op verdenking van grootschalige corruptie.

Het zou gaan om grootschalige corruptie rond een overheidscontract van bijna 500 miljoen Ariary, omgerekend net geen honderdduizend euro. De beschuldigingen variëren van machtsmisbruik en belangenverstrengeling tot vervalsing, verduistering van publieke middelen en het faciliteren van dergelijke misdrijven, zo meldt het Openbaar Ministerie.

Onregelmatigheden in het dossier

De arrestaties volgen op een diepgaand onderzoek van anticorruptieagentschap BIANCO. Centraal staat een omstreden aanbesteding voor de renovatie van het kantoor van Madagascar Airlines in Toamasina. Volgens onderzoekers barstte het dossier van de onregelmatigheden. Na hun eerste verschijning voor de onderzoeksrechter van de rechtbank in Antananarivo werden vijf verdachten in voorlopige hechtenis geplaatst. Eén persoon werd onder gerechtelijk toezicht vrijgelaten.

Banden met de overheid

De zaak krijgt extra lading omdat Hajanirina Rinah Rakotomanga niet alleen voormalig CEO is, maar ook een voormalig journalist en vertrouwelinge van ex-president Andry Rajoelina, die in oktober 2025 zelf werd afgezet. De voormalige CEO trad in november 2023 af bij Madagascar Airlines en kwam later in beeld vanwege het negeren van een gerechtelijke dagvaarding, waarna zij en twintig anderen een uitreisverbod kregen. Het onderzoek loopt nog, maar de impact op het publieke vertrouwen en het imago van de nationale luchtvaartmaatschappij is nu al aanzienlijk.

Madagascar Airlines

Madagascar Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij van Madagaskar, is sinds 1947 actief en opereert vanuit haar hub op Ivato International Airport in Antananarivo. Het bedrijf ontstond oorspronkelijk als Air Madagascar, maar werd in 2023 gereorganiseerd onder de nieuwe naam Madagascar Airlines, nadat jarenlange financiële problemen en mislukte privatiseringspogingen hadden geleid tot een grootschalige herstructurering. De maatschappij verzorgt zowel binnenlandse vluchten als verbindingen binnen de Indische Oceaan, en had tot voor kort ook een internationaal netwerk richting Europa, Azië en Afrika. Door aanhoudende verliezen en een verouderde vloot werden de internationale routes eind 2023 echter stilgelegd om zich volledig op de binnenlandse markt te richten. Madagascar Airlines staat bekend om haar complexe geschiedenis waarin politieke invloed, financiële uitdagingen en reorganisaties de rode draad vormen. De airline heeft voornamelijk ATR 72’s in haar vloot.