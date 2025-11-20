Batterij van passagier brandt aan boord van A320

Op een SAS-vlucht ontstond een noodsituatie aan boord toen een batterij in een koffer vlam vatte. Acht mensen moesten naar het ziekenhuis vanwege de giftige rook.

Volgens de Noorse veiligheidsautoriteiten konden de personen binnen 48 uur het ziekenhuis weer verlaten. Hoe de brand is ontstaan is vooralsnog onbekend. SAS heeft nog geen officiële verklaring afgegeven.

Paniek aan boord

Het voorval vond plaatst tijdens het boarden. Rond de vijftig passagiers waren al aan boord van de Airbus A320, registratienummer SE‑RUR, toen het incident zich voordeed. Op dat moment werd er rook gesignaleerd uit de koffer van een passagier. Zuurstofmaskers werden opgezet en de passagiers werden geëvacueerd. Met blussers wisten de bemanningsleden de brand in de koffer te doven. Toen de koffer buiten de cabine werd gebracht en aan de hulpdiensten werd overgedragen, laaide het vuur opnieuw op, maar ook dit kon snel worden geblust. De politie nam de koffer en de inhoud in beslag voor verder onderzoek.

Oorzaak van het incident

De oorzaak van het vuur lijkt te liggen bij batterijen die in de koffer werden vervoerd. Lithium-ionbatterijen zijn bekend om hun risico op oververhitting en brand, zeker wanneer ze niet correct zijn verpakt of beschadigd raken. De Noorse veiligheidscommissie onderzoekt het voorval. Hun onderzoek zal duidelijk moeten maken welk type batterij verantwoordelijk was, hoe de brand is ontstaan en of er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Niet de eerste keer