Budgetairline zet cabinepersoneel als tourgids in

De Saudische budgetmaatschappij Flyadeal introduceert een opvallend nieuw initiatief. Cabinepersoneel wordt voortaan opgeleid tot gecertificeerde tourgidsen. Dat is onderdeel van een groter plan voor 2030.

Het programma werd officieel aangekondigd tijdens de eerste TOURISE Summit in Riyadh. Volgens de CEO van Flyadeal, Steven Greenway, past het volledig binnen de nationale ambitie om een sterke toerismesector op te bouwen. Het land wil tegen 2030 zo’n 150 miljoen bezoekers per jaar aantrekken.

Cabinepersoneel én tourgids

Flyadeal ziet de dubbele rol van cabinepersoneel en tourgids vooral als twee gescheiden functies. De crew blijft aan boord gewoon hun reguliere taken uitvoeren. De tourgidsrol geldt uitsluitend buiten werktijd, waarbij medewerkers met hun officiële licentie rondleidingen mogen geven langs culturele en historische locaties in Saudi-Arabië. Tijdens vluchten kunnen zij, zonder formele gidsfunctie, reizigers wel extra informatie aanbieden over het land. Volgens de maatschappij sluit dit aan bij de bredere toerismestrategie, waarin gecertificeerde gidsen een belangrijk onderdeel vormen van het verbeteren van de bezoekerservaring. De eerste tien crewleden hebben inmiddels een intensieve training voltooid in samenwerking met het Saudische Ministerie van Toerisme.

Ambitieuze groeiplannen

Het programma past volgens Greenway volledig binnen de nationale ambitie om een sterke toerismesector op te bouwen. ‘Onze crew vliegt dagelijks over de hele wereld. Niemand kan de rijkdom van ons land beter overbrengen dan zij’, vertelde de CEO. Flyadeal wil tegen 2030 ongeveer achthonderd crewleden opleiden tot gidsen. Hoe de cabinebemanning daar zelf op reageert, is tot heden onbekend. © Sg578018, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Over de airline

Flyadeal, de nieuwe lowcost-dochter van Saudi Airlines, startte in september 2017 met binnenlandse vluchten om het toerisme in Saudi-Arabië te stimuleren. De maatschappij ontving haar eerste Airbus A320, een paars-groen toestel. Volgens voormalig CEO Con Korfiatis speelt flyadeal in op de vraag van een jonge bevolking die betaalbaar wil reizen binnen de regio. Met de lancering betreedt de maatschappij een concurrente markt, waar onder meer Air Arabia en Flynas al actief zijn. De eerste commerciële vlucht stond gepland op 23 september, tijdens de nationale feestdag van Saudi-Arabië.