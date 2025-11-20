Emirates is nog niet klaar bij Airbus

Emirates bestelde eerder tijdens de Dubai Air Show een groot aantal vliegtuigen bij Boeing. Toch is de maatschappij nog niet klaar en keert terug naar Airbus voor een nieuwe bestelling.

Emirates bestelt nog eens acht A350-900’s bij Airbus. De order stond eigenlijk al eerder te boek bij Airbus maar was tot dusver anoniem. Hoewel de bestelling dus niet nieuw is, maakt Emirates deze nu bekend tijdens de Dubai Air Show. Ingewijden gaan ervan uit dat het een geste is vanuit de luchtvaartmaatschappij naar Airbus. De maatschappij bestelde eerder flink bij Boeing.

De precieze waarde van deze order ligt rond de $3,4 miljard (€2,9 miljard). Deze komt bovenop de reeds uitstaande bestelling bij Airbus voor 65 A350-900’s en brengt het totaal naar 73 stuks. De eerste dertien daarvan zijn reeds afgeleverd en vliegen voor de Midden-Oosterse maatschappij de hele wereld over. Vanaf 2031 zullen de acht toestellen uit de fabriek komen.

Vooralsnog blijft een bestelling voor de illustere Airbus A350-1000 uit. Eerder gingen er wel al geruchten rond dat een deal met Airbus nabij zou zijn, maar Emirates maakte vooralsnog niks bekend. Hoewel topman Tim Clark er zeker van is dat het model goed zou passen bij de airline, heeft hij problemen met de motoren. Die zouden minder goed werken in het warme en zanderige klimaat van Dubai.

Bestelfeestje

De Dubai Air Show is een echt bestelfeestje geworden. Vele maatschappijen plaatsen grote en opmerkelijke bestellingen, waaronder Emirates-halfzusje FlyDubai dat op dit moment alleen Boeing 737’s opereert. De maatschappij koopt honderdvijftig A321neo’s bij Airbus. Toch liet de airline Boeing niet volledig achterwege. De airline bestelt tevens 75 737 MAX-toestellen.

Airbus sloot een eveneens spannende overeenkomst met Air Europa, hoewel het hierbij gaat om een intentieverklaring. De Spaanse airline, die op dit moment ook enkel met Boeings vliegt, wil op den duur een order plaatsen voor veertig Airbus A350’s. Ook Ethiopian Airlines, dat onlangs haar laatste A350 ontving, voegde nog eens zes A350-900’s aan het orderboek toe.

De grootste order van deze Dubai Air Show blijkt tot nu toe uit de hoek van Emirates te komen. Hoewel de airline een megaorder voor de A350-1000 bij Airbus vooralsnog achterwege laat, bevestigt ze haar vertrouwen in de 777X. De Arabische luchtvaartmaatschappij bestelde nog eens 65 exemplaren van het model. Daarmee komt het totaal op 270 vliegtuigen.

Afrika valt op

Niet alleen Emirates valt op bij Boeing, ook Afrikaanse airlines zijn van de partij. Ethiopian Airlines toonde opnieuw vertrouwen in de 737 MAX, nadat eerder een exemplaar van de airline crashte. Ze bestelt elf exemplaren van het model. In 2023 plaatste de airline ook al een significante order bij Boeing voor het MAX-model. Air Senegal bestelt het type voor het eerst in haar geschiedenis. Het gaat om negen exemplaren van de 737 MAX 8.