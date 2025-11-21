Boeing twijfelt over verzoek van Emirates

Boeing blijft twijfelen over het verzoek van Emirates voor een verlengde versie van de 777X. De maatschappij wil deze hebben ter vervanging van haar A380-800’s.

Emirates blijft Boeing vragen over een daadwerkelijke “777X”, de zogenaamde 777-10. De 777-9 is al het langste vliegtuigmodel ter wereld met een lengte van 76,7 meter, maar een verlengde versie zou vijf meter langer zijn. Daarmee is er ruimte voor vijftig extra stoelen in de economy-klasse, wat het totaal naar 470 zitplaatsen aan boord van het toestel brengt.

Emirates wil het toestel hebben ter vervanging van haar A380-vloot, die bestaat uit 116 toestellen. Deze heeft een gemiddelde leeftijd van slechts 10,9 jaar, maar de eerste exemplaren zijn al begin 2010 aan de maatschappij geleverd. Emirates heeft daarom ergens in de jaren ’30 een opvolger nodig van het toestel, hoewel een 777-10 hetzelfde formaat nooit zal bereiken.

Emirates bestelde nog eens 65 extra exemplaren van de 777-9 tijdens de Dubai Air Show. Dat brengt het totaal aantal orders van Emirates voor het toestel naar 270. De Arabische luchtvaartmaatschappij heeft daarbij conversieopties vastgelegd in de opdracht: mocht Boeing een “777XL” uitbrengen, wil de luchtvaartmaatschappij enkele 777-9’s omboeken naar 777-10.

Twijfel

Zo makkelijk wil Boeing echter nog niet meegaan in het verzoek van Emirates. De Amerikaanse fabrikant was in het verleden sceptisch over zeer grote vliegtuigen, vooral wegens het beperkte verkooppotentieel. In haar communiqués benoemt de vliegtuigbouwer het 777-10 model dan ook niet expliciet, al is het maar omdat het technisch een moeilijk verhaal lijkt.

‘Het gaat meer om de impact op de startprestaties’, zei Justin Hale, klantmanager van het 777X-programma tegenover Aviation Week met betrekking tot de beperkingen. De GE9X-motoren zouden extra gewicht moeten dragen en klanten zouden concessies moeten doen over het bereik. Met haar 13.500 kilometer actieradius is de 777-9 al geen prijswinnaar.

Concurrentie

Boeing moet oppassen, want de concurrentie hijgt flink in de nek. Airbus speculeert openlijk over een verlengde versie van de A350-1000, de zogenaamde A350-2000. Deze zou met een romplengte van 79 meter plaats bieden aan maximaal 414 passagiers. Bovendien is de actieradius aanzienlijk beter vergeleken met de 777X. De huidige A350-1000 kan afstanden tot wel 16.100 kilometer afleggen. Een A350ULR heeft een reikwijdte van zelfs 18.000 kilometer.