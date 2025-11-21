Comeback Schiphol? ‘Duurste in Europa’

Schiphol investeert het komende decennium tien miljard euro in de verbetering en uitbreiding van de luchthaven. Het zorgt ervoor dat de luchthaven een van de duurste van Europa wordt.

Schiphol wil terugkeren in de top drie hubluchthavens van Europa, nadat het daar door Istanbul uit werd gegooid tijdens de pandemie. Daarvoor zijn flinke investeringen nodig in de verbetering en uitbreiding van het vliegveld. Schiphol heeft onder andere baat bij nieuwe en modernere pieren en er komt een nieuwe terminal. Het bedrijf trekt er tien miljard euro voor uit.

Investeringen zijn verder nodig voor de ontvangst van grotere en stillere vliegtuigen die zuiniger zijn. De Rijksoverheid heeft bepaald dat de uitstoot van Schiphol per 2030 moet zijn gedaald tot het niveau van 2005. Om verder te kunnen groeien wil de luchthaven onder meer het gasverbruik terugdringen en het elektrisch vervoer van en naar het vliegveld verbeteren.

Reiziger duurder uit

Een groot deel van de investeringskosten zal uiteindelijk bij de reiziger terechtkomen, die daardoor duurder uit zal zijn. Hoewel Schiphol jarenlang als een van de goedkoopste grote luchthavens van Europa bekend stond, staat deze tegenwoordig achter koploper Londen Heathrow in het lijstje duurste vliegvelden van het continent.

Dat is onder meer te wijten aan de stijgende havengelden. Deze stegen per april dit jaar met 41 procent, wat tot grote onvrede leidde bij klanten van de luchthaven. Verschillende maatschappijen kozen er daarom voor hun operaties te verplaatsen naar het buitenland, waar de tarieven vele malen lager liggen. Zo breidt Corendon flink uit naar Duitse vliegvelden als Düsseldorf.

Toch wil Schiphol ook inzetten op deze kleinere vliegvelden. Het bedrijf investeert honderden miljoenen in kleine, regionale luchthavens over de grens. Daarmee wil Schiphol de inkomstenbronnen spreiden en toch een belangrijke speler blijven in de internationale luchtvaart, ondanks de beperkte mogelijkheden in eigen land. Dat besprak CEO Pieter van Oord in het Financieele Dagblad.

Steun

Koepelorganisatie BARIN steunt de investeringen. ‘Investeren in kwaliteit is belangrijk en nodig om Schiphol de plaats terug te geven die het verdient, bij de top drie luchthavens in Europa. BARIN steunt het streven naar betere kwaliteit, mede om de groei in vliegtuigbewegingen en passagiers te accommoderen’, aldus voorman Marnix Fruitema.

Toch plaatst de BARIN-voorman wel enige kanttekeningen. ‘Het moet er daarentegen niet toe leiden dat Schiphol tot de top drie duurste vliegvelden blijft behoren. De stand van de huidige havengelden, die de duurste in de EU zijn, is niet acceptabel. Enige voorzichtigheid is wel op zijn plaats bij een investering van tien miljard; Schiphol heeft wat te bewijzen aangaande budgetten en overschrijdingen.’