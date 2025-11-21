LATAM daagt KLM uit op Zuid-Amerika-route

De Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij LATAM lanceert een aantal nieuwe routes vanaf komende zomer. Daarmee gaat de airline onder andere de concurrentie aan met KLM.

Vanaf het komende zomerseizoen in 2026 lanceert LATAM een nieuwe verbinding tussen São Paulo Guarulhos International Airport (GRU) en Amsterdam Schiphol. De airline zal de vlucht vanaf eind april in eerste instantie drie keer per week uitvoeren. Op de route zet de airline haar Boeing 787 Dreamliners in. Ze beschikt over zowel het 787-8-model als de verlengde -9-variant.

Op dit moment vliegt enkel KLM tussen beide steden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij voert de route negen keer per week uit. Vlucht KL791/KL792 wordt dagelijks uitgevoerd met een Boeing 777-300ER. De twee extra retourvluchten, vluchtnummers KL793/KL794, vinden plaats op maandag en zaterdag. Deze vluchten verdwijnen vanaf komend zomerseizoen uit het netwerk.

Ook voegt de airline nieuwe routes naar Brussel en Kaapstad toe aan het netwerk vanaf São Paulo. Ook deze bestemmingen worden beide driemaal per week met elkaar verbonden door middel van een Boeing 787 Dreamliner. LATAM voert op dit moment al vluchten uit naar Amsterdam en Brussel met haar vrachtdivisie. Laatstgenoemde is zelfs haar grootste vrachthub in Europa.

Netwerk

LATAM werd in 2012 formeel opgericht na de overname van het Braziliaanse TAM Airlines door het Chileense LAN Airlines. De airline beschikt over hubs in Santiago (SCL), São Paulo (GRU) en Lima (LIM). LATAM liet het afgelopen kwartaal positieve cijfers zien en neemt nog altijd 787 Dreamliners in ontvangst. Uitbreiding van haar trans-Atlantische netwerk is daarom enkel logisch.

Het trans-Atlantische netwerk van de maatschappij is op dit moment vooral gebouwd op São Paulo. LATAM vliegt vanaf haar Braziliaanse hub naar Barcelona (BCN), Frankfurt (FRA) Lissabon (LIS), Londen (LHR), Milaan (MXP), Parijs (CDG) en Rome (FCO). Verder is Madrid (MAD) te bereiken vanaf alle grote hubs van de airline. Tevens heeft LATAM een route tussen Fortaleza, Brazilië (FOR) en Lissabon.