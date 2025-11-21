Lufthansa gaat KLM achterna

Kort nadat officieel bekend werd dat Air France-KLM een groot aandeel in de Portugese maatschappij TAP wil kopen, blijken er meer kapers op de kust. Ook de Lufthansa Group tekent in.

De Duitse tegenhanger van Air France-KLM zegt ‘een actieve rol’ te willen spelen in de privatisering van de Portugese airline. Het bedrijf heeft formeel interesse getoond om grootaandeelhouder te worden. ‘De Lufthansa Groep verwelkomt het privatiseringsproces van de Portugese regering. Ons doel is om de mondiale connectiviteit van Portugal te versterken, de Portugese identiteit van TAP te behouden en de duurzame groei van de luchtvaartmaatschappij te waarborgen’, zegt Lufthansa-CEO Carsten Spohr.

De topman noemt TAP ‘van groot strategisch belang voor de Europese luchtvaartindustrie’. Ook wijst hij op het feit dat de maatschappij al sinds 2005 deel uitmaakt van dezelfde alliantie. ‘Als langdurige partner in de Star Alliance en met onze omvangrijke investeringen in Portugal, blijven wij de Lufthansa Groep beschouwen als de beste partner voor TAP en voor Portugal.’

Trans-Atlantische hub?

De Lufthansa-groep grijpt de gelegenheid ook aan om alvast een pitch te geven. Zo wijst het bedrijf er in een statement op dat het concern momenteel wekelijks al meer dan 280 vluchten van en naar het Zuid-Europese land uitvoert. Ook heeft de onderneming al honderden technisch medewerkers in het land, wat de komende jaren nog verder zal oplopen in verband met de bouw van een nieuwe Lufthansa Technik-locatie vlakbij Porto voor de reparatie van vliegtuig- en motoronderdelen. Carsten Spohr © Lufthansa

Lufthansa lijkt met de overname in te zetten op de vorming van een trans-Atlantische hub in Portugal. ‘Een samenwerking zou de positie van Lissabon als Atlantisch knooppunt in het netwerk van de Lufthansa Groep versterken. De connectiviteit tussen Europa en andere regio’s van de wereld, zoals Zuid-Amerika, Afrika en Noord-Amerika, zou verder uitgebreid kunnen worden.’ Verder schrijft de groep ‘altijd een motor van consolidatie in Europa’ te zijn geweest, en dat de nationale identiteit van het eerder aangekochte Swiss, Austrian, Brussels en ITA met succes behouden is gebleven.

Kort na Air France-KLM

De formele kennisgeving volgt kort op die van Air France-KLM, dat woensdag bekend maakte interesse te hebben. Daarmee was het Frans-Nederlandse bedrijf de eerste partij die deze stap zet, waarmee het een vlucht naar voren neemt in de strijd om TAP. Nu Lufthansa zich ook heeft gemeld, is het de vraag of ook de International Airlines Group (IAG), waarvan onder meer British Airways en Iberia deel uitmaken, volgt. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich tot 22 november melden.

De Portugese overheid heeft een belang van 44,9 procent in de luchtvaartmaatschappij te koop aangeboden. Een verdere 5 procent reserveert de regering voor de werknemers van de luchtvaartmaatschappij. Het restant van 50,1 procent blijft in handen van de Portugese overheid, zodat die altijd een meerderheidsbelang blijft behouden.