Straaljager gecrasht tijdens groot evenement

Tijdens de laatste dag van de Dubai Airshow is een Indiase straaljager neergestort.
Het Indiase Tejas-gevechtsvliegtuig maakte een demonstratievlucht voor het aanwezige publiek. Rond 14.10 uur lokale tijd verongelukte het toestel. Daarbij kwam de vlieger om het leven, meldt de Indiase luchtmacht. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat het vliegtuig tijdens een manoeuvre de grond raakte. Mogelijk zou de vlieger de controle over de straaljager zijn verloren. Let op: heftige beelden.
De brandweer en andere hulpdiensten waren snel op de locatie waar de straaljager crashte. Ongeveer anderhalf uur na het ongeluk werd de vliegshow hervat met de Russian Knights, het demonstratieteam van de Russische luchtmacht.
Over de Tejas
De HAL Tejas is het eerste volledig in India ontwikkelde gevechtsvliegtuig en vormt een belangrijke stap in de modernisering van de Indiase luchtmacht. Het toestel komt voort uit het Light Combat Aircraft-programma, dat decennialang kampte met technische tegenslagen en vertragingen. Inmiddels is de Tejas bijna tien jaar operationeel en moet het toestel op termijn een deel van de verouderde MiG-21-vloot vervangen. De straaljager is uitgerust met moderne avionica, een digitaal fly-by-wire-systeem en kan met verschillende soorten wapens worden uitgerust. De Tejas wordt vooral gewaardeerd vanwege wendbaarheid en lage operationele kosten. Met de verbeterde Mk1A-variant op komst wil India de productie verder opschroeven en het toestel aantrekkelijker maken voor export.