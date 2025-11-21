Straaljager gecrasht tijdens groot evenement

Tijdens de laatste dag van de Dubai Airshow is een Indiase straaljager neergestort.

Het Indiase Tejas-gevechtsvliegtuig maakte een demonstratievlucht voor het aanwezige publiek. Rond 14.10 uur lokale tijd verongelukte het toestel. Daarbij kwam de vlieger om het leven, meldt de Indiase luchtmacht. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat het vliegtuig tijdens een manoeuvre de grond raakte. Mogelijk zou de vlieger de controle over de straaljager zijn verloren. Let op: heftige beelden. Another video has emerged showing the crash of the Indian Tejas fighter jet at the Dubai Air Show



There are no official reports yet on casualties, but judging by the video, the pilot did not manage to eject.



All attendees of the Dubai Air Show have been evacuated, and rescue… https://t.co/JsjtIPtXay pic.twitter.com/Q7HN7ylffq — Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

De brandweer en andere hulpdiensten waren snel op de locatie waar de straaljager crashte. Ongeveer anderhalf uur na het ongeluk werd de vliegshow hervat met de Russian Knights, het demonstratieteam van de Russische luchtmacht. A Tejas fighter aircraft from India participating in today’s flying display at the Dubai Airshow has crashed, resulting in the tragic death of the pilot. Firefighting and emergency teams responded rapidly to the incident and are currently managing the situation on-site. pic.twitter.com/LpdE87YjLM— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2025

Over de Tejas

De HAL Tejas is het eerste volledig in India ontwikkelde gevechtsvliegtuig en vormt een belangrijke stap in de modernisering van de Indiase luchtmacht. Het toestel komt voort uit het Light Combat Aircraft-programma, dat decennialang kampte met technische tegenslagen en vertragingen. Inmiddels is de Tejas bijna tien jaar operationeel en moet het toestel op termijn een deel van de verouderde MiG-21-vloot vervangen. De straaljager is uitgerust met moderne avionica, een digitaal fly-by-wire-systeem en kan met verschillende soorten wapens worden uitgerust. De Tejas wordt vooral gewaardeerd vanwege wendbaarheid en lage operationele kosten. Met de verbeterde Mk1A-variant op komst wil India de productie verder opschroeven en het toestel aantrekkelijker maken voor export.