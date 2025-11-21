Transavia heeft wereldprimeur te pakken

Transavia introduceert een volledig virtuele trainingsomgeving en een robotarm die echte massa simuleert. Dat stelt cabinepersoneel in staat om levensecht te trainen zonder een fysiek toestel. Up in the Sky was aanwezig bij de onthulling.

De nieuwe technologie maakt het mogelijk voor Transavia om cabinepersoneel veel efficiënter te trainen en noodsituaties te oefenen die in een echt vliegtuig nauwelijks of niet uitvoerbaar zijn.

Wereldprimeur in crewtraining

Vol trots begon Transavia-COO Marloes van Laake met de onthulling van de nieuwe Door Trainer, een nieuwe technologie die de maatschappij als eerste ter wereld nieuwe mogelijkheden biedt voor crewtraining. Dat doen ze met de combinatie van Virtual Reality en een robotarm die het echte gewicht en de weerstand van vliegtuigdeuren simuleert. ‘Met deze wereldprimeur tillen we de training van onze cabine- en cockpitcrew naar een nieuw niveau’, zei de trotse COO. Waar voorheen niet alle noodsituaties getraind werden, kan dat nu wel. ‘Het zou te kostbaar zijn om in een echt vliegtuig de evacuation slide te moeten gebruiken voor trainingsdoeleinden. Daarom werd dat in het verleden niet gedaan’, antwoordde Van Laake. Met de introductie van de nieuwe technologie wordt er dus echt een stap in de goede richting gezet wat betreft veiligheid in een levensechte omgeving.

©Transavia

Een compleet nieuw perspectief

Purser Kelly, die zelf nog niet gekwalificeerd is om op de Airbus te vliegen, zette de bril op voor een demonstratie. Dat is een belangrijk detail, want de deuren van Airbus en Boeing verschillen nogal. Vervolgens zag je de robotarm van positie veranderen en zichzelf als deur voordoen. In eerste instantie een vreemd gezicht, maar toen ik zelf de bril opzette, veranderde dat perspectief volledig. Zodra je in de virtuele wereld zit, lijkt het écht alsof je zelf een vliegtuigdeur opent. Het bijzondere is dat het programma individueel leren mogelijk maakt, met directe feedback voor zowel instructeur als trainee. Up In The Sky

‘Ouch’ verscheen er op mijn scherm

In mijn geval verscheen er ‘ouch’ op het scherm toen ik net iets te veel kracht zette op de deur. Bij de tweede poging ging het beter, al vergde het nog steeds aardig wat inspanning. Daarna ervaarde ik hoe het is om de deur te moeten openen in een noodsituatie met de evacuation slide. Binnen no-time schoot de hendel omhoog en had ik echt het gevoel uit het vliegtuig te vallen. Vervolgens kreeg ik feedback over mijn incorrecte houding, wat de oorzaak was van de problemen. Persoonlijk ben ik fan van een leersysteem dat ook de gevolgen van verkeerde houdingen toont, waardoor je een beter beeld krijgt van het belang van de juiste positie. Een zeer interessante ervaring met veel potentie.

Introductie Virtual Reality sinds intrede A321neo

Met de komst van de Airbus A321neo introduceerde Transavia al Virtual Reality voor de familiarisatie met dit vliegtuigtype. De maatschappij kreeg daarvoor een zogeheten AltMOC van de IL&T, waardoor VR op deze manier kon worden gebruikt. In die periode werd vooral onderzoek gedaan naar bepaalde zorgen rondom de nieuwe technologie, zoals misselijkheid bij gebruikers. Het onderzoek werd positief afgerond en sinds kort introduceert de airline de nieuwe ‘AirVR Door Trainer’. Het bijzondere aan deze VR is dat je, zoals in mijn geval, je gewone bril op kunt houden en dat er geen vertraging in het scherm zit. Daardoor zijn eerdere zorgen weggenomen, al vroeg ik me nog af hoe oudere generaties hiermee omgaan. Voor jonge gebruikers is het systeem enorm intuïtief en vinden ze snel hun draai. Transavia gaf aan dat ze slechts één kandidaat hadden die het spannend vond vanwege de leeftijd, maar met de juiste tijd en aandacht werd dat probleem ook snel opgelost.

Veiligheid voorop

De nieuwe deurentrainer maakt crewtraining innovatiever, flexibeler en effectiever. Doordat de trainer in een eigen, compacte trainingsomgeving staat, kunnen trainingen slimmer gepland worden. De interactieve en herkenbare manier van trainen geeft trainees bovendien directe feedback en ruimte om in hun eigen tempo te oefenen, wat bijdraagt aan een moderne en toekomstbestendige leeromgeving. De Door Trainer wordt begin 2026 volledig in gebruik genomen in de trainingen van Transavia.