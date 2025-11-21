Waarschijnlijke oorzaak crash MD-11 bekend

De Amerikaanse NTSB komt ruim twee weken na een dodelijke crash van een UPS MD-11 met een voorlopige oorzaak. Het ongeluk wordt voorlopig toegeschreven aan metaalmoeheid.

Luchtvaartveiligheidsexperts van de NTSB zeggen dat er scheurtjes door metaalmoeheid zijn gevonden in een steunstructuur op de linkerpylon, die aansluit op de vleugel en de motor van het vliegtuig. De NTSB zei in het voorlopige rapport tevens dat er gebieden met overbelastingsschade zijn gevonden. Beide zijn belangrijke aanwijzingen in het onderzoek naar de MD-11-crash.

De metaalmoeheid en overbelasting leidden tot het falen van de linkerpyloon, waardoor er te veel stress kwam op de rechterpyloon, die dat niet kon verdragen. Als gevolg brak de linkermotor af. ‘Dat is een belangrijke aanwijzing,’ zei de Amerikaanse luchtvaartveiligheidsexpert Anthony Brickhouse over de scheuren, die volgens hem zijn ontstaan tijdens meerdere vluchten.

De NTSB publiceerde een opeenvolging van foto’s afkomstig van camerabewaking op het vliegveld van Louisville, Kentucky. Daarop is te zien dat de linkerpylon het al tijdens de rotatie begaf, waarna de motor afbrak. De McDonnell Douglas MD-11 bevond zich op dat moment al in de lucht en was daardoor op dat moment eigenlijk al niet meer te redden.

NTSB issues the preliminary report for its ongoing investigation of the Nov. 4 crash of a UPS Boeing MD-11F airplane in Louisville, Kentucky. Download the report PDF: https://t.co/WS0Q629CUz pic.twitter.com/7pORlou2av— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) November 20, 2025

Volgende stap

Het is nu aan de onderzoekers om uit te vinden waarom de scheurtjes niet tijdens het reguliere onderhoud zijn gevonden. Het Amerikaanse onderzoeksteam bevestigde reeds het onderhoudslogboek te raadplegen van de 34 jaar oude MD-11. Enkele weken voorafgaand aan de crash bevond het vliegtuig zich nog in Texas voor onderhoudswerkzaamheden.

Na de crash, waarbij veertien mensen om het leven kwamen, besloten UPS en FedEx hun gehele vloot van MD-11’s aan de grond te houden. Dat deden ze uit voorzorg en op aanbeveling van Boeing. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kwam later met veiligheidsrichtlijnen, wat ervoor zorgde dat ook de DC-10’s aan de grond kwamen te staan.