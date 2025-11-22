KLM en grondpersoneel akkoord over nieuw cao

KLM en de vakbonden CNV, FNV, VKP, De Unie en NVLT hebben een akkoord bereikt over een nieuw cao. De leden van de vakbonden stemden in met het voorstel wat op tafel lag. KLM noemt het akkoord een belangrijke stap, nadat een eerder overleg klapte.

De cao loopt van 1 maart 2025 tot 28 februari 2027. Belangrijke afspraken zijn onder andere dat medewerkers 3,25% loonsverhoging krijgen, verdeeld over drie tijdsvakken. Daarnaast krijgen ze een eenmalige netto-uitkering in december en januari, een verbeterde winstdelingsregeling en een structurele regeling om minder te werken of te stoppen, speciaal voor oudere medewerkers van KLM.

KLM haalt opgelucht adem nu er een akkoord is bereikt over een nieuw cao. Miriam Kartman, HR-directeur van de maatschappij, is blij met het resultaat. Volgens haar zijn de gemaakte afspraken goed nieuws voor zowel de collega’s als KLM zelf. Het akkoord wordt breed gedragen door alle vijf de vakbonden waarmee KLM aan tafel zat. Kartman noemt het nieuwe cao een belangrijke stap naar rust en stabiliteit voor de komende jaren.

Eerder dit jaar liepen vakbonden FNV en CNV nog weg van de onderhandelingstafel. KLM wilde niet inzetten op hogere lonen, iets waar de FNV en CNV zich wel hard voor maakten. Volgens KLM waren de lonen sinds 2019 al met 25 tot 40 procent gestegen, en kon er vanwege de benarde financiële situatie van het bedrijf niet nog meer loon bij. Hierop trokken de twee vakbonden zich terug en riepen op tot staking. KLM wilde deze staking via de rechter verbieden, maar de vakbonden kregen gelijk. FNV en CNV besloten echter last minute toch weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, waardoor de staking niet doorging.