Russen vliegen opvallende route

Er zijn op dit moment vrijwel geen airlines die gebruikmaken van het Noord-Koreaanse luchtruim. De spanningen in dat gebied zijn hoog en daarom kiezen maatschappijen ervoor langs het land heen te vliegen. Behalve de Russen.

Op 12 november vloog een Boeing 737-800 van het Russische S7 Airlines een route van Vladivostok naar Shanghai. Het toestel, registratie RA-73668, vloog als vlucht S76245 in ongeveer drie uur naar de grootste stad van China. Opvallend: de vlucht ging in een rechte lijn over Noord-Korea heen. Een land waar niemand overheen vliegt, uit angst voor raketten. De route van Vladivostok naar Shanghai. Data: Flightradar24.

De vlucht was echter geen incident, of een route die genomen moest worden omdat het niet anders kon. Het was de start van een nieuwe lijndienst van S7 Airlines. De Russische maatschappij is van plan om al haar vliegtuigen vanaf nu door het Noord-Koreaanse luchtruim te laten vliegen, zo meldt het Duitse Aerotelegraph. Dat zou voor het communistische land, dat afgesloten van de rest van de wereld leeft, een sterke bron van inkomsten zijn.

Het gebruik van het Noord-Koreaanse luchtruim wijst op een toenadering tussen Rusland en Noord-Korea. De twee landen hebben beiden te maken met sterke sancties en vliegen van en naar de landen is daardoor moeilijk. Door elkaars luchtruim te gebruiken gaat er weer geld rollen. Zo betaalt het Russische Yakutia Airlines enkele tienduizenden dollars aan Noord-Korea om daar het luchtruim te mogen gebruiken.

Vluchten naar Noord-Korea

Rusland dringt er bij luchtvaartmaatschappijen al langer op aan om routes naar Noord-Korea op te zetten. In 2023 informeerde het Russische staatsagentschap voor de burgerluchtvaart bij Aeroflot en Aurora of zij hier niks voor voelden. Het eveneens Russische Nordwind Airlines heeft hier inmiddels gehoor aan gegeven. Op zondag 27 juli vertrok de eerste vlucht vanaf Moskou Sheremetyevo (SVO) naar Pyongyang in Noord-Korea. Voorheen verbond enkel een Noord-Koreaanse maatschappij de twee landen. Air Koryo vloog drie keer per week tussen Pyongyang en Vladivostok.