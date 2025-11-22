VS waarschuwt: ‘Vlieg daar niet overheen’

De FAA heeft vrijdag een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor luchtvaartmaatschappijen die door het luchtruim van Venezuela vliegen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit waarschuwt dat ‘op alle hoogtes’ boven Venezuela gevaarlijke situaties voor vliegtuigen kunnen ontstaan. Vanwege de oplopende spanningen tussen de Amerikanen en het regime van de Venezolaanse president Maduro is de veiligheidssituatie de laatste tijd snel verslechterd. Bovendien is de militaire activiteit in Venezuela zelf en in de regio sterk toegenomen.

Het advies geldt daarom voor het hele luchtruim, officieel aangeduid als de Maiquetía Flight Information Region. Deze strekt zich uit van het Venezolaanse vasteland tot een paar honderd kilometer uit de kust bij hoofdstad Caracas. De Nederlandse ABC-eilanden vallen er net niet onder. Volgens de FAA loopt de luchtvaartsector in brede zin gevaar, dus niet alleen vluchten van en naar het Zuid-Amerikaanse land, maar ook overvluchten en zelfs grondoperaties.

Om die reden treft de autoriteit nu voorzorgsmaatregelen. Naast het advies om de regio geheel te vermijden, moeten operators geplande vluchten in het gebied minimaal 72 uur van tevoren in detail melden aan de FAA. Bovendien moeten bemanningen en luchtvaartmaatschappijen eventuele veiligheidsincidenten in het Venezolaanse luchtruim rechtstreeks aan het Amerikaanse agentschap melden. Het veiligheidsadvies geldt voor de Maiquetia FIR boven Venezuela © FlightRadar24

Oplopende spanningen

De spanningen in het gebied zijn de afgelopen periode hoog aan het oplopen. De Verenigde Staten beschuldigen de Venezolaanse president Nicolas Maduro ervan banden te hebben met de criminele drugsorganisaties. Ook hebben de Amerikanen de afgelopen weken zo’n twintig vermeende drugsboten onder vuur genomen en bommenwerpers voor de Venezolaanse kust ingezet als show of force.

Bovendien gaf president Donald Trump zijn grootste vliegdekschip opdracht om naar de kust van Venezuela te vertrekken. Daar kwam het schip op 12 november aan. Volgens het Pentagon is de inzet nodig ‘om de drugshandel op zee tegen te gaan en de criminele organisaties op te rollen’. Nu is het de vraag of de gigantische carrier alleen is ingezet om de druk verder op te voeren, of dat de Amerikanen zich daadwerkelijk op militair optreden voorbereiden.