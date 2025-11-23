A380 haalt eindbestemming niet

Passagiers van British Airways kregen vrijdag te maken met een wel heel frustrerende vlucht. Een A380 van Johannesburg naar Londen mocht na een vertraging van zeven uur eindelijk vertrekken, om vervolgens te eindigen in… Madrid.

De A380-800 van British Airways, registratie G-XLEA, stond gepland om vrijdag 21 november van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg naar Londen Heathrow te vliegen. Vlucht BA54 kreeg echter te maken met technische problemen, waardoor de vlucht zeven uur later dan de geplande vertrektijd de lucht in ging. Dat betekende dat de voltallige bemanning uit hun wettelijke uren zou lopen. Britse wetgeving staat toe dat crew een werkdag van maximaal achttien uur mag draaien. De vliegtijd van Johannesburg naar Londen alleen al bedraagt zo’n elf uur. Met de vertraging erbij zou de A380 Londen dus niet meer redden.

In plaats van extra crew op te sturen naar Johannesburg, zodat zij de vlucht alsnog konden uitvoeren, besloot British Airways om de A380 wel te laten vertrekken. De bestemming was niet langer Londen, maar een luchthaven die precies binnen de limieten van de maximale werkdag viel. Dat werd Madrid. Toen de vliegende gigant eenmaal airborne was stuurde de Britse flag carrier twee A321’s naar de Spaanse hoofdstad om de gestrande passagiers daar op te halen.

Muffe oude sokken

Afgelopen zomer kreeg British Airways ook al te maken met een bizar incident. Toen moesten de piloten van een Boeing 777-200 een raampje open zetten omdat het in het vliegtuig stonk naar muffe oude sokken. Passagiers werden misselijk en duizelig, waarschijnlijk vanwege problemen in het bleed air-systeem. Dat systeem zorgt onder andere voor de airconditioning aan boord. De machine was nog niet zo heel lang geleden opgestegen vanaf Londen Gatwick naar Cancún in Mexico, toen het incident zich voordeed. De bemanning brak daarop de klim af en keerde terug naar de luchthaven.