Air France A350 kort na takeoff weer aan de grond

Een Airbus A350 van Air France is boven Buenos Aires omgekeerd. Kort na takeoff merkten passagiers een vreemde geur in de cabine op, waarop de bemanning besloot om terug te vliegen.

De Airbus A350-900, registratie F-HTYT, steeg op 20 november rond 23:15 op vanaf de luchthaven van de Argentijnse hoofdstad. Vlucht AF411 was onderweg naar Parijs, waar het gepland stond om ongeveer dertien uur later te landen. Maar zo ver kwam het niet. De Airbus vloog net op een hoogte van 17.000 voet, omgerekend zo’n vijf kilometer, toen passagiers klaagden over een vreemde geur aan boord. Kort daarna kwam er rook in de cabine. Volgens ooggetuigen kwam deze rook van de lampen in de cabine, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

Daarop stuurde de cockpit een pan-pan bericht, het signaal dat wordt afgegeven in urgente maar niet levensbedreigende situaties. De bemanning verzocht de luchtverkeersleiding om terug te keren naar de luchthaven van Buenos Aires. Slechts 35 minuten na takeoff stond de A350 weer veilig aan de grond. Een woordvoerder van Air France meldt aan Simple Flying dat de passagiers zijn opgevangen door grondpersoneel en allemaal omgeboekt naar alternatieve vluchten. Het toestel staat nog altijd aan de grond in Buenos Aires, en wordt hier naar verwachting nagekeken door de technische dienst.

Van Amsterdam naar… Amsterdam

Eerder deze maand moest een Boeing 777 van KLM na een vlucht van 3,5 uur omdraaien. Het toestel was vanaf Amsterdam onderweg naar Willemstad op Curaçao, toen het te maken kreeg met een technisch mankement. Een paar honderd kilometer uit de Ierse kust besloot de bemanning om terug te keren naar Schiphol. Nadat de machine weer veilig aan de grond stond, konden de passagiers in een vervangend toestel stappen wat hen een aantal uur later alsnog naar de plaats van bestemming bracht.