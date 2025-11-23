Eindhoven Airport uren dicht

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is zaterdagavond hervat na een opschorting van enkele uren vanwege meerdere drone-waarnemingen. Het verkeer kon hervat worden rond 23.00 uur, aldus minister van Defensie Ruben Brekelmans, twee uur nadat de verstoring voor het eerst werd gemeld.

Defensie grijpt in op Eindhoven

‘Defensie heeft maatregelen genomen,’ liet de minister weten. ‘Uit veiligheidsoverwegingen kan er geen verdere informatie worden gedeeld.’ Eindhoven dient zowel als civiel als als militair vliegveld. Beide soorten luchtverkeer werden opgeschort, zei Brekelmans.

Europa ziet toename in drone-incidenten

Het incident komt nadat drones de afgelopen maanden in heel Europa aanzienlijke verstoringen hebben veroorzaakt. In september kwamen meer dan 20 Russische drones het Poolse luchtruim binnen. Ook boven België werden meermaals drones waargenomen.

Ook drones bij Volkel

Afzonderlijk zei het ministerie van Defensie zaterdag dat het Nederlandse leger vrijdag het vuur heeft geopend op drones boven Volkel Air Base, maar dat er geen wrak werd teruggevonden.

Het beveiligingspersoneel op de basis meldde de drones op vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur wat de luchtmacht ertoe aanzette om grondwapens af te vuren om ze neer te halen, zei het ministerie in een verklaring.







