Ryanair trekt stekker uit routes naar Europese eilanden

Ryanair heeft aangekondigd dat het al zijn vluchten naar de Azoren zal schrappen. Volgens de low cost airline zijn de annuleringen het gevolg van hoge luchthavenkosten.

Zes routes en 400.000 reizigers getroffen

Dit betekent dat de zes routes die Ryanair momenteel uitvoert naar de Azoren, die ongeveer 400.000 passagiers per jaar vervoeren, worden geschrapt. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de ATC-kosten sinds de Covid-19-pandemie met 120 procent gestegen en is er een reisbelasting van twee euro ingevoerd.

Explosie in tarieven de druppel voor Ryanair

Ryanair’s CCO Jason McGuinness zei: ‘We zijn teleurgesteld dat de Franse luchthavenmonopolie ANA de Portugese luchthaventarieven blijft verhogen om zijn zakken te vullen, ten koste van het Portugese toerisme en de banen, met name op de Portugese eilanden.’

Capaciteit verschuift naar goedkopere luchthavens

‘Als direct gevolg van deze stijgende kosten hebben we geen ander alternatief dan alle vluchten naar de Azoren vanaf 29 maart 2026 te annuleren en deze capaciteit te verplaatsen naar luchthavens met lagere kosten elders in het uitgebreide netwerk van de Ryanair Group in heel Europa.’

























