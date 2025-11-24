Airline raakt 737 kwijt: ‘Ongewone zaak’

Air India had niet door dat een oude Boeing 737 al jaren niet meer bij haar in de administratie voorkwam. Onlangs kwam de luchtvaartmaatschappij erachter dat het toestel officieel nog steeds haar eigendom was.

Dat een vliegtuig zo volledig in de vergetelheid raakt dat niemand meer weet dat het bestaat, is uiterst zeldzaam. Precies dat overkwam Air India. De Boeing 737-200, ruim 43 jaar oud, stond al meer dan een decennium geparkeerd, zonder dat iemand binnen de organisatie doorhad dat die nog tot de vloot behoorde.

Herinnering van de luchthaven

Toen Kolkata Airport meldde dat er nog een machine van Air India op het platform stond, zorgde dat intern voor grote verbazing. Pas toen ontdekte de maatschappij dat de Boeing formeel nog altijd hun eigendom was. In een interne memo aan medewerkers omschreef Air India-topman Campbell Wilson de situatie als een ‘ongewone zaak.’ Het toestel werd in 1982 geleverd aan Indian Airlines, later verhuurd aan Alliance Air en daarna keerde het terug. Toen Indian Airlines in 2007 opging in Air India, raakte de administratieve herkomst verder vertroebeld. Na de privatisering van Air India verdwenen allerlei oude documenten, waaronder dus ook de papieren van deze Boeing.

Verkoop van de oude Boeing 737-200