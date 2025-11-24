Boeing stelt zichzelf nieuw doel met 787

Boeing is hard aan het werk aan een nieuwe fabriek. Daarmee is de vliegtuigbouwer van plan de productie van de 787 Dreamliner flink op te voeren.

Een-na-beste jaar voor 787

Het orderboek van Boeing groeit gestaag en luchtvaartmaatschappijen moeten regelmatig enkele jaren wachten op hun bestellingen. Dit jaar beleefde Boeing het op-een-na-beste jaar voor 787-bestellingen. Begin november stond de teller op 321 Dreamliners. Dat aantal ligt echter ver boven de productiesnelheid die Boeing momenteel kan bereiken. Daarom is het Amerikaanse bedrijf de productie flink aan het uitbreiden.

Uitbreiding in South Carolina

Boeing kondigde deze maand aan dat het was begonnen met het uitbreiden van haar fabriek in South Carolina. Hiermee is het bedrijf in staat de productiesnelheid in 2026 te verhogen tot tien 787´s per maand.

In 2024 werden al plannen aangekondigd voor een uitbreiding in Charleston, South Carolina, en een investering van 1 miljard dollar in het infrastructuurprogramma. Op die locatie komt een nieuw eindassemblagegebouw van ruim 1,2 miljoen vierkante voet.

Verdubbeling van huidig doel

Als Boeing tien Dreamliners per maand weet af te leveren, betekent dit een verdubbeling van de huidige doelstelling. Tot begin 2025 bedroeg dit slechts vier tot vijf vliegtuigen per maand. Voorlopig is de productie gestabiliseerd op ongeveer zeven per maand. Aangezien de eerste schop pas in de grond is gegaan op de nieuwe locatie, zal de productie pas later in 2026 worden opgevoerd, en naar verwachting zal het doel van tie3*n per maand pas in 2027 worden bereikt. Het is redelijk om aan te nemen dat er in 2026 minstens 84 787’s worden geleverd (zeven per maand), maar dit zou kunnen oplopen tot 96 als Boeing acht per maand haalt.

Toch zal het bereiken van tien Dreamliners de huidige achterstand niet helemaal doen verdwijnen. Dit zal nog bijna tien jaar duren. Het huidige orderboek van Boeing staat op 1.048 787 Dreamliners.