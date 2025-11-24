Crash straaljager: ‘Leveringen gaan gewoon door’

De fabrikant van de Indiase Tejas-straaljager reageert op de crash tijdens de Dubai Airshow van afgelopen vrijdag. Volgens het bedrijf is het een uitzonderlijk incident en heeft het geen gevolgen voor de bedrijfsvoering, de financiële situatie of toekomstige leveringen.

Tijdens het tragische incident kwam een piloot om het leven. Inmiddels heeft de fabrikant gereageerd.

‘Uitzonderlijk incident’

Tijdens de Dubai Airshow op 21 november 2025 is een Indiase Tejas-straaljager van Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) neergestort, terwijl toeschouwers geschokt toekeken. Het bedrijf betreurt het verlies van de ‘moedige IAF-piloot’ die het vliegtuig bestuurde. Tegelijkertijd werd het omschreven als een incident veroorzaakt door uitzonderlijke omstandigheden. Nadere details werden niet gegeven. Terwijl de aandelen van het bedrijf verder dalen, verzekert HAL dat de crash geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, de financiële prestaties of toekomstige leveringen, aldus de verklaring.

Onderzoek naar het incident

De Indiase luchtmacht heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar de oorzaak van het ongeluk. Het vliegtuig, ontwikkeld door het staatsbedrijf HAL en uitgerust met motoren van General Electric, is van groot belang voor de modernisering van India’s luchtmacht, die nog grotendeels afhankelijk is van Russische en voormalige Sovjetvliegtuigen. Het bedrijf benadrukte dat het volledige steun en medewerking verleent aan de instanties die het onderzoek uitvoeren en dat het stakeholders op de hoogte zal blijven houden van alle belangrijke ontwikkelingen. Another video has emerged showing the crash of the Indian Tejas fighter jet at the Dubai Air Show



There are no official reports yet on casualties, but judging by the video, the pilot did not manage to eject.



All attendees of the Dubai Air Show have been evacuated, and rescue… https://t.co/JsjtIPtXay pic.twitter.com/Q7HN7ylffq— Visegrád 24 (@visegrad24) November 21, 2025

Over de Tejas

De HAL Tejas is het eerste volledig in India ontwikkelde gevechtsvliegtuig en vormt een belangrijke stap in de modernisering van de Indiase luchtmacht. Het toestel komt voort uit het Light Combat Aircraft-programma, dat decennialang kampte met technische tegenslagen en vertragingen. Inmiddels is de Tejas bijna tien jaar operationeel en moet het toestel op termijn een deel van de verouderde MiG-21-vloot vervangen.