Passagiers rennen naar Airbus met draaiende motor

Twee passagiers veroorzaakten een gevaarlijk incident door naar een vliegtuig met draaiende motoren te rennen, in een wanhopige poging om alsnog mee te mogen.

Het vliegtuig was al vertrokken van de gate en stond stil met draaiende motoren. De passagiers renden naar het vliegtuig en zwaaiden wanhopig naar de cockpit in een poging de piloot over te halen hen alsnog aan boord te laten. Delayed passengers storm tarmac towards Wizz Air Airbus at Cologne/Bonn, Germany

Bizar incident

Het incident vond plaats op Köln Bonn Airport. Twee passagiers waren te laat voor hun Wizz Air-vlucht naar Boekarest, maar wilden koste wat het kost alsnog aan boord komen. Hoewel de gate al gesloten was, wisten zij de apron op te komen door de ramen van een nooddeur in te slaan. Het vliegtuig was al klaar met de pushback en stond met draaiende motoren klaar om richting de startbaan te taxiën. De twee passagiers renden zwaaiend naar de voorkant van het toestel en probeerden de piloten te overtuigen hen alsnog mee te nemen. Het incident wordt door de luchthavenautoriteiten onderzocht. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de actie wordt als levensgevaarlijk en volstrekt onacceptabel beschouwd. Köln Bonn Airport laat weten dat er juridische stappen worden ondernomen.

In het rijtje bijzondere incidenten

Dat passagiers bijzondere dingen kunnen doen is inmiddels bekend. Eerder gooide een passagier drie ‘geluksmuntjes’ in de een motor van een Boeing 737-800 van Hainan Airlines op de luchthaven van het Wuhan Tianhe International Airport. De 31-jarige man werd hierop gearresteerd en moet minimaal 10 dagen vastzitten. Volgens de man dwong zijn schoonmoeder hem de muntjes in de motor te gooien voor geluk op de reis. Door de actie liep de binnenlandse Hainan Airlines-vlucht HU7783 van Wuhan naar Ürümqi 40 minuten vertraging op. Er werden 101 passagiers getroffen door de actie.