De Russische luchthaven van Moscow is uit de Europese luchthavenvereniging gezet, als gevolg van de EU-sancties die de samenwerking met Russische luchthavens beperken.

Het betreft Domodedovo Airport in Moscow. Dit was een van de beter bekroonde Russische luchthavens, maar verliest al deze voordelen nu het uit de vereniging is gezet.

Verlies van netwerk

ACI Europe, de Europese vereniging van luchthavens, biedt luchthavens aanzienlijke voordelen. Zo profiteren leden van gezamenlijke trainingen, operationele aanbevelingen en erkenning via diverse prijzen. Een belangrijk gevolg is dat Domodedovo ook zijn toegang tot het internationale netwerk van ACI Europe verliest. Voorheen konden luchtvaartmaatschappijen eenvoudig contact leggen met de luchthaven via dit netwerk. Dit verlies komt op een moment dat de Russische luchtvaart al onder grote druk staat. Bovendien is Moscow-Domodedovo recentelijk genationaliseerd, waardoor de luchthaven volledig onder controle van het Kremlin valt. Dit verandert de status van de luchthaven aanzienlijk en speelt mee in de beslissing van de Europese vereniging. De EU heeft aangegeven geen commentaar te geven op individuele sanctiebeslissingen, maar de nationalisatie benadrukt het gewijzigde eigendom en de politieke context.

De staat aan het roer

In februari heeft een rechtbank in Moskou de Russische burgerluchtvaartautoriteit, Rosaviatsiya, de tijdelijke controle gegeven over alle kernactiviteiten van Luchthaven Domodedovo. Daarmee kwam de staat effectief aan het roer van de derde grootste luchthaven van Rusland. Volgens de rechtbank en het Openbaar Ministerie is de luchthaven van strategisch belang en zou de eerdere eigendomsstructuur mogelijk buitenlandse invloed hebben toegelaten.

Over de luchthaven

Domodedovo is de grootste van de drie luchthavens van Moskou, naast Sjeremetjevo en Vnoekovo, en ligt ongeveer 35 kilometer ten zuiden van het stadscentrum. De luchthaven opende in maart 1964 met de eerste vlucht naar Jekaterinenburg en bood vanaf 1992 internationale vluchten aan. Na de val van de Sovjet-Unie kromp het luchtverkeer sterk, maar sinds de privatisering in 1998 groeide Domodedovo uit tot de drukste luchthaven van Moskou. In 2010 verwerkte de luchthaven 22,3 miljoen passagiers, het merendeel voor internationale bestemmingen.