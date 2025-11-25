787 eindigt na 8 uur vliegen waar die begon

Een Boeing 787 van United Airlines vloog zondag een opvallende route. Het toestel was halverwege de Atlantische Oceaan, toen het vanwege een medische situatie besloot terug te keren naar Newark.

Vlucht UA1122 van United Airlines vertrok op zondag 23 november vanaf de luchthaven van Newark. De Boeing 787-9, registratie N24988, had als bestemming Kaapstad in Zuid-Afrika. Met iets meer dan een uur vertraging verliet het toestel om iets voor 22:00 uur Amerikaanse bodem om dertien uur te vliegen naar de Zuid-Afrikaanse hoofdstad.

Zo ver kwam het echter niet. Na ongeveer drieënhalf uur vliegen besloot de bemanning om nog onbekende reden een U-bocht te maken en terug te keren naar de luchthaven van Newark. Het toestel bevond zich op dat moment op een kruishoogte van elf kilometer. De beslissing volgde op een medische situatie aan boord, waardoor het belangrijk was om de vlucht niet voort te zetten. De bemanning koos ervoor om terug te vliegen naar de luchthaven van vertrek, omdat de medische faciliteiten daar allemaal voorhanden waren.

United flight #UA1122 made a U-turn over the Atlantic and is returning to Newark.



The reason is currently unknown. pic.twitter.com/R7yMheVd82— Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025

Na zeven uur vliegen stond de Boeing 787 weer veilig aan de grond in de Verenigde Staten. De passagiers stapten uit, en zijn omgeboekt naar de eerstvolgende vlucht. De machine staat nog altijd in Newark, en de volgende vlucht naar Kaapstad van United Airlines vertrekt vanavond.

Piloot met hartproblemen

Eerder dit jaar moest een United-vlucht van Amsterdam naar Newark uitwijken naar Dublin. De Boeing 777-200 was al enige tijd onderweg, toen één van de piloten gezondheidsklachten kreeg. Hierop besloot de bemanning, toen ze Dublin reeds gepasseerd waren, om alsnog om te draaien richting de Ierse hoofdstad.