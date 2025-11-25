Belgische vliegtaks gaat flink omhoog

De Belgische regering van Bart de Wever (N-VA) gaat de vliegtaks flink verhogen als onderdeel van een bezuinigingspakket. De coalitiepartijen brachten het nieuws maandagmiddag naar buiten.

Op dit moment ligt de Belgische vliegtaks vrij laag. Voor afstanden tot aan vijfhonderd kilometer, bijvoorbeeld bestemmingen als Amsterdam, Parijs, Londen of Keulen, ligt deze op tien euro per passagier per vlucht. Voor bestemmingen die verder liggen dan die vijfhonderd kilometer betalen passagiers een vliegtaks van slechts vijf euro per persoon per vlucht.

Dit gaat omhoog. Vanaf 2027 betalen passagiers een standaardtarief van tien euro per vlucht, ongeacht de bestemming. In feite betekent het een verdubbeling van de huidige laagste vliegtaks, die begin dit jaar nog werd ingesteld door de huidige regering. Voor korte vluchten tot vijfhonderd kilometer komt er bovendien in 2028 en 2029 respectievelijk een halve euro bij, tot aan €11.

De verhoging van de vliegtaks moet volgens de berekeningen zo’n €170 miljoen euro extra opleveren voor de Belgische staatskas, die zich in een beroerde staat bevindt. België stevent komend jaar af op een begrotingstekort van 5,5 procent, het hoogste van alle landen in de eurozone. De regering van Bart de Wever moet daarom voor 2029 vele miljarden euros zien te besparen.

Laag

Hoewel de verhoging van de vliegtaks voor veel Belgen een verdubbeling betekent, is deze vooralsnog betrekkelijk laag. In Nederland ligt de vliegbelasting op dit moment op €29,40 en vanaf volgend jaar stijgt deze iets naar 30,25 euro. Het demissionaire kabinet maakte eerder bekend de huidige taks vanaf 2027 als basistarief in te voeren. Dat kan oplopen tot boven de zeventig euro voor langeafstandsvluchten.

Ook vergeleken met Duitsland blijft de vliegtaks laag. Hoewel de regering van Bondskanselier Merz onlangs besloot een belastingverhoging van de vorige Scholz-coalitie terug te draaien, is deze vooralsnog betrekkelijk hoog vanuit Belgisch perspectief. Korteafstandsvluchten zijn enigszins vergelijkbaar met een tarief van €12,48, maar voor langeafstandsvluchten betalen passagiers een belasting van €31,61.