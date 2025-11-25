Komt F-35 dan toch naar Lelystad?

Defensie is eruit: Lelystad Airport moet definitief de derde thuisbasis worden van de F-35. Het kabinet neemt volgende maand een besluit over de plannen.

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman maakte in mei al de voorkeurslocaties van de krijgsmacht bekend, maar vandaag zijn deze definitief gepresenteerd. Defensie heeft in de komende jaren extra ruimte nodig voor medewerkers en materieel. Het gaat in totaal om 56 locaties. Sommigen zijn aangewezen ter uitbreiding, zoals in Harskamp. Anderen moeten ruimte bieden voor een geheel nieuwe kazerne, bijvoorbeeld in Zeewolde. Lelystad Airport is aangewezen als standplaats voor jachtvliegtuigen.

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad staan daar echter nog niet om te springen. De provincie en de gemeente vinden dat de jachtvliegtuigen alleen mogen komen als het kabinet Lelystad Airport ook openstelt voor commerciële luchtvaart. Gedeputeerde van de provincie Jan Klopman zei in september al tegen Omroep Flevoland dat ze niet te beroerd zijn om de plannen van het kabinet tegen te werken wanneer er geen vakantievluchten mogen komen. Hij noemde als voorbeeld het opzettelijk vertragen van vergunningsaanvragen.

Staatssecretaris Tuinman erkent de zorgen, maar benoemt dat die keuze volledig bij de politiek ligt. ‘Lelystad is de beste plek voor uitbreiding van de jachtvliegtuigcapaciteit. Maar het is wel duidelijk dat we daar nog wat werk te verrichten hebben’, aldus Tuinman in een interview met de NOS. Als het kabinet akkoord gaat met de plannen van Defensie, moeten ze uiterlijk in 2040 allemaal voltooid zijn. Het demissionaire kabinet buigt zich in december over het voorstel van Defensie. Daarna stemt de Tweede Kamer erover.

Zorgen over F-35

In de provincie Flevoland heerst er al langere tijd onrust over de plannen van Defensie. Sinds de presentatie in mei maken omwonenden zich zorgen over wat dit betekent voor de toekomst van hun provincie. De komst van de F-35 naar Lelystad Airport betekent een aanzienlijke toename in geluidsoverlast. Dit kan ertoe leiden dat mensen die onder de aanvliegroutes wonen moeten verhuizen. Defensie staat er echter op dat dit zoveel mogelijk wordt vermeden. Door de zorgen van de burgers weg te nemen, wil Defensie zich bewijzen als betrouwbare organisatie.