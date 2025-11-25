Lufthansa geeft 747 en A380 ook een bijzondere lak

Ter ere van haar honderdjarige bestaan toonde Lufthansa eerder een bijzonder kleurenschema voor haar nieuwe Boeing 787. Nu blijkt dat meer toestellen tot de geluksvogels behoren.

In 2026 bestaat Lufthansa honderd jaar wat reden is voor een feestje. Op dit moment staat er een Boeing 787-9 Dreamliner met een speciale lak in Everett. Het toestel, registratie D-ABPU, heeft een speciaal kleurenschema met een donkerblauwe romp waarop een enorme, witte kraanvogel te zien is. De vleugels van het Lufthansa-logo reiken uit tot aan de vleugels van het toestel.

Voor de Duitse luchtvaartmaatschappij was dit nog niet voldoende terwijl ze de Boeing 787-9 testvluchten zag uitvoeren in de staat Washington. Daarom krijgen ook een Airbus A320, een A350-900, een A350-1000 en, de king and queen of the skies, een Airbus A380 en Boeing 747, een plaats in de jubileumparade. Alle vijf worden voorzien van dezelfde lak als de Boeing 787-9.

‘De kraanvogel, al in 1918 ontworpen door grafisch ontwerper en architect Otto Firle als handelsmerk, werd door de decennia heen wereldwijd het onmiskenbare kenmerk van Lufthansa’, schrijft het bedrijf over de keuze van het motief. ‘Onze Lufthansa-kraanvogel staat voor veiligheid, pioniersgeest, premium-kwaliteit, maar ook voor vrijheid en betrouwbaarheid.’

De Nazi-jaren

Lufthansa werd in 1926 opgericht als Deutsche Luft Hansa. Al kort na de oprichting van de airline kwamen de Nazi’s aan de macht in Duitsland waarmee het bedrijf goede connecties had. Zo trainde de airline piloten voor Hitlers Luftwaffe, droeg het bij aan het onderhoud van de Duitse luchtmacht en zette Luft Hansa dwangarbeiders uit bezette gebieden in haar fabrieken aan het werk.

Aan het einde van de oorlog staakte de airline haar activiteiten en in 1951 werd ze geliquideerd. Hoewel het huidige Lufthansa 1926 als oprichtingsdatum hanteert, benadrukt ze niet de rechtsopvolgers te zijn van Deutsche Luft Hansa. In 1953 werd de Deutsche Lufthansa AG opgericht en vanaf 1954 kreeg het haar herkenbare kraanvogel en kleuren terug.